Lancia Missione Salute Bond da 3 milioni di euro

UniCredit (foto: il ceo Andrea Orcel) lancia il primo bond Missione Salute in Italia. Il prestito obbligazionario del valore di 3 milioni di euro, assistito dalla copertura del fondo di garanzia di Mediocredito Centrale, ha una durata quinquennale e ha, tra gli altri, lo scopo di sostenere i costi di opere in corso di realizzazione in 4 ospedali italiani.