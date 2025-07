L’allarme dell’Abi: "Rischio recessione, no ai protezionismi"

La citazione di Papa Leone XIV ("occorre disarmare le parole"), i rischi per le banche, "più complessi e sensibili anelli di connessione fra i fattori dell’economia", e poi l’affondo: "Occorre disinnescare i rischi di protezionismo e i nuovi dazi" per evitare effetti sui mercati e sulle banche e una "nuova recessione". Si apre con un monito la relazione del presidente dell’Abi Antonio Patuelli all’assemblea dell’associazione che riunisce le banche che operano in Italia. "Se si sviluppassero guerre commerciali, i mercati ne soffrirebbero, aumenterebbero le incertezze per le imprese, i crediti potrebbero deteriorarsi maggiormente e le banche ne subirebbero gli effetti", dice Patuelli alla presenza del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, del viceministro Maurizio Leo e a una folta platea di rappresentanti del mondo bancario e finanziario.

Le guerre commerciali sono lo spettro da combattere. "Si rischierebbe una nuova recessione – avverte – i dazi, misure vecchie quanto il mondo, penalizzano il libero mercato, le crescite economiche e sociali e la prosperità globale". Ma attenzione: non basta cercare di evitare nuovi dazi. "Occorre – dice il numero uno dell’Abi – più dinamismo. Semplificando, non abolendo, le norme europee e italiane". E chiarisce: "Bisogna riesaminare i fattori economici per favorire più cospicui e stabili investimenti produttivi del risparmio e degli utili delle imprese. Concordiamo col presidente di Confindustria Orsini: o viene potenziata l’Ires premiale, o viene ripristinata l’Ace per patrimonializzare e incrementare gli investimenti delle imprese".

Interventi preziosi visto il contesto internazionale con cui si trova a che fare il mondo economico. "Viviamo una fase inedita di grandi incertezze fra le due sponde dell’Atlantico. Permangono troppo alti costi energetici soprattutto per imprese e famiglie italiane. Due agenzie internazionali di rating e il Fondo Monetario Internazionale hanno giustamente migliorato le valutazioni sull’Italia (cui hanno concorso anche le banche), ma i conflitti rischiano di appesantire l’economia".

Di qui la necessità di una maggiore presenza dell’Europa: "Occorre che l’Ue – precisa Patuelli – assuma rapidamente maggiori responsabilità, con nuove regole istituzionali, per non essere paralizzata da veti di pagina piccole minoranze, e realizzando nuovi obiettivi d’integrazione". C’è un dato positivo: "Vi è più offerta di credito, con grande concorrenza da parte delle banche: le famiglie stanno incrementando gli investimenti soprattutto nella casa, mentre innanzitutto le incertezze internazionali rallentano le scelte di investimenti delle imprese che evidenziano elementi di ripresa in varie regioni italiane. Rinnovate garanzie possono incoraggiare nuovi investimenti delle imprese". Un salto di qualità necessita anche il Mes, "pensato in altre epoche come strumento intergovernativo: occorre trasformarlo in un organismo dell’Ue, con le stesse regole di trasparenza della Bce verso il Parlamento europeo e con finalità più coerenti alle nuove sfide".