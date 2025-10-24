L’allarme degli industriali: "La glaciazione demografica è la vera sfida dell’Italia"

dall’inviata

"L’Italia è chiamata ad affrontare una delle sfide più profonde della sua storia recente: la glaciazione demografica. Entro il 2050, soltanto l’11,2% della popolazione avrà meno di 14 anni. Un Paese con meno giovani rischia di perdere capacità di innovazione, di generare valore e futuro. Dobbiamo agire con visione e responsabilità, costruendo una nuova alleanza tra istituzioni, imprese e sistema formativo".

È il grido di allarme, lanciato da Confindustria nel primo Education & Open Innovation Forum dell’associazione degli industriali a Ortigia. Un grido che, però, è anche la premessa di un pacchetto di possibili azioni per "11,2 obiettivi per un futuro ancora da scrivere", un documento messo a punto per affrontare alcune sfide decisive: demografia, migrazioni in entrata e migrazioni in uscita.

È Lucia Aleotti, la vicepresidente di Confindustria con la delega al Centro studi, a dare l’abbrivo alla due giorni con parole che richiamano i termini drammatici della questione. "11,2 è un numero che ci accompagnerà perché è in calo impressionante dal numero già bassissimo di oggi che è del 12,2% sul totale della popolazione – avvisa –. E di fronte a questa prospettiva non va bene dire “faremo”, ma dobbiamo agire oggi, perché la dimensione di questa crisi demografica è tale che il sistema delle imprese ne sta soffrendo già oggi". Bastano poche cifre per rendersi conto dell’emergenza. "Se guardiamo al 2028 rispetto al 2023 – spiega Aleotti – le nostre imprese avranno 520mila lavoratori in meno rispetto alla loro necessità. Ma non avranno bisogno solamente di questi 520mila, avranno bisogno di altri 815mila lavoratori per riuscire a seguire un ritmo di crescita che consenta al nostro Pil di crescere e di sostenere la nostra economia".

A conti fatti parliamo di 1,3 milioni di lavoratori in meno rispetto al fabbisogno. Ma l’inverno demografico non incide solo sul mercato del lavoro. "Oggi abbiamo 1,7 persone in età lavorativa rispetto a una persona in età non lavorativa – puntualizza la vicepresidente –. Nel 2050 questo rapporto sarà uno a uno". Con tutto quello che ne deriva come impatto sul finanziamento della spesa legata al welfare. Tanto più che già attualmente 10 milioni di lavoratori dipendenti, occupati nel 5,5 per cento delle imprese sopra i 10 addetti, sostengono l’83,2% delle entrate. E questo "significa che l’83,2% dell’intero welfare dipende dalla solidità di queste imprese".

Se questo è lo scenario la sfida è trasformare un rischio demografico in un’opportunità di sviluppo, come sottolinea il delegato di Confindustria all’Education & Open Innovation, Riccardo Di Stefano. Tre le direttrici strategiche da perseguire. Rigenerare il capitale umano interno (demografia), perché l’Italia rischia di perdere oltre 5 milioni di studenti entro il 2050. Attrarre chi desidera formarsi e lavorare nel nostro Paese (migrazioni), perché "entro il 2028 l’Italia avrà bisogno di 640mila lavoratori immigrati qualificati". Trattenere e riportare chi può contribuire all’innovazione del sistema Italia, perché "negli ultimi dieci anni oltre 337mila giovani italiani, di cui 120mila laureati hanno lasciato il Paese".

L’appuntamento di Ortigia è stata anche l’occasione per la firma, da parte del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e della ministra del Lavoro Marina Calderone, di un protocollo d’intesa volto a rafforzare la collaborazione nell’ambito delle politiche attive del lavoro, per lo sviluppo del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). Una collaborazione che la titolare del dicastero di Via Veneto definisce "importantissima" e che per Orsini deve servire a dare "grande speranza ai giovani".