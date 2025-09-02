Lagarde tra Parigi e Roma: "Conti, Italia promossa. Presto in regola sul deficit"

Il giorno dopo lo scontro sul dumping fiscale tra Roma e Parigi, tocca a una francese, Christine Lagarde, riconoscere che l’Italia è molto vicina all’uscita dalla procedura di deficit eccessivo. E, del resto, Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti accarezzano sempre di più l’idea di scendere sotto il 3 per cento nel rapporto deficit-Pil nel 2026. Un traguardo rilevante che rende ancora più impietoso il confronto con la Francia. Tant’è che le parole dalla presidente della Bce arrivano in una delle fasi di maggiore instabilità dell’esecutivo francese (in piena crisi) e di maggiore problematicità della gestione dei conti pubblici d’Oltralpe. E, in questa prospettiva, si spiega anche il risentimento del premier François Bayrou sull’attrattività della Penisola che, anche per effetto della cosiddetta flat tax per i super-ricchi, è diventata, con Milano, meta dell’élite finanziaria globale, come riconosce un articolo di qualche giorno fa del Financial Times: "Milan’s expat ‘explosion’ brings new buzz to Italy’s financial centre".

LA PROMOZIONE DI LAGARDE

L’Italia sotto il 3 per cento di deficit già nel 2026. Un accenno all’obiettivo che anticiperebbe di un anno l’uscita dalla procedura di deficit eccessivo era già stato fatto dal ministro dell’Economia Giorgetti. Ora a dare la benedizione a questa prospettiva è anche la presidente della Bce: "L’Italia in termini di bilancio oggi fa degli sforzi molto seri, e trovandosi prossimamente al 3% di deficit probabilmente uscirà dal regolamento di co-proprietà". Parole tanto più rilevanti perché messe in contrapposizione con la situazione francese: "Guardo con molta attenzione agli spread. Il costo aggiuntivo per il debito francese è aumentato ed è appena sotto quello dell’Italia, non era così qualche trimestre fa". Non solo. "Il rischio di caduta di un governo è sempre preoccupante – insiste Lagarde –. I mercati valutano questi rischi e abbiamo visto il rischio-Paese aumentare negli ultimi giorni".

LA STABILITÀ ITALIANA

Ora, sarà anche vero, come fa notare qualcuno, che i rapporti tra Emmanuel Macron e la ex gollista Lagarde (da non escludere come candidata presidente nel 2027) non sono dei migliori, ma il suo rigore di economista è fuori discussione. Si spiega, dunque, come Palazzo Chigi e, dunque, Meloni, l’altra sera abbiano rimarcato che "l’economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione". Il deficit sotto il 3% sarebbe il traguardo finale. Niente più raccomandazioni, rilievi, interventi da realizzare che – come aveva ammesso Giorgetti – "ogni anno fanno notizia e risultano anche politicamente fastidiose". Sarebbe per l’Italia la piena riconquista dell’agibilità sui conti pubblici. Ed è per questo che la prossima manovra economica non potrà che partire da un’attenta previsione dell’andamento delle principali grandezze macroeconomiche dell’Italia, dal Pil al debito e al deficit.

IL NODO FLAT TAX PER I RICCHI

Deve aver letto l’articolo del Financial Times il premier francese quando l’altra sera ha attaccato l’Italia per il cosiddetto dumping fiscale. Non più soltanto moda e design, ma anche finanza e grandi patrimoni: a raccontarlo è FT, che individua nel capoluogo lombardo la destinazione preferita di banchieri, imprenditori e manager stranieri attratti dal regime di flat tax italiano sui redditi esteri. E, d’altra parte, la decisione del Regno Unito di porre fine al regime "non-dom", che garantiva vantaggi fiscali agli stranieri residenti, ha accelerato l’esodo verso Milano. Ma vediamo come stanno realmente le cose alla luce del nodo evocato dal premier francese. E per farlo partiamo dalle parole di Matteo Renzi: "Quelle che Bayrou chiama politiche di dumping fiscale sono scelte fatte dal mio governo nel 2016. Il mio amico Francois evidentemente non è informato. Il dumping non lo fa l’Italia".

LA FLAT TAX PER RICCHI STRANIERI

Fissata nel 2017 a 100.000 euro annui per il richiedente e 25.000 per ciascun familiare che lo segue, da agosto2024, il contributo è stato raddoppiato a 200.000 annui per i nuovi richiedenti, mentre i beneficiari già aderenti mantengono il vecchio importo. Il regime può essere valido fino a 15 anni e si rinnova tacitamente ogni anno. Il pagamento della flat tax copre esenzione dall’Irpef sui redditi esteri, dalle imposte sul patrimonio estero e dagli obblighi di monitoraggio fiscale. Per aderire al regime bisogna non essere stati residenti fiscali in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti l’opzione. Bisogna, però, trasferire in modo genuino la propria residenza fiscale in Italia.