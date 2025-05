"Lagarde lascia". La Bce: completerà il mandato

Il Financial Times crea scompiglio sulla presidenza di Christine Lagarde in Bce, riportando la notizia di un suo negoziato con il fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab, per subentrargli "al più tardi a inizio 2027". Mesi prima, dunque, della scadenza dell’incarico in Bce a fine ottobre 2027. Lagarde porterà a termine il proprio mandato, assicura invece l’istituto di Francoforte. Il caso nasce dalle rivelazioni al quotidiano britannico dello stesso Schwab (88 anni), fondatore ed ex presidente del Forum. Secondo l’economista c’è stata una lunga trattativa con Lagarde, nell’ambito della quale Schwab le avrebbe fatto visita a Francoforte ad aprile "per discutere con lei della transizione".

"La presidente Lagarde – ha affermato però un portavoce della Bce – si è sempre impegnata pienamente a portare a termine la sua missione ed è determinata a portare a termine il suo mandato". Secondo il Ft, comunque, una trattativa dell’ex direttrice del Fmi c’è stata. E sarebbe arrivata a proposte concrete, tra cui un alloggio in Svizzera nella residenza Villa Mundi di Ginevra, di proprietà dell’organizzazione. Si sarebbe raggiunta anche un’intesa informale per un’uscita anticipata da Bce, subordinata però da Lagarde al ritorno dell’inflazione nell’Eurozona al target del 2%. L’incarico in Bce è di otto anni non rinnovabile. In passato già Wim Duisenberg ha lasciato in anticipo.

Alberto Levi