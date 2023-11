L’ad Cattaneo compra un milione di azioni

L’ad e direttore generale di Enel, Flavio Cattaneo (in foto), "ha acquistato 1.000.000 di azioni Enel tramite una società da lui controllata, al prezzo medio ponderato di 6,3996 euro per azione". Cattaneo così "ha incrementato il suo portafoglio a 2.500.000 azioni Enel, per un valore totale di circa 16 milioni di euro".