"L’accordo. Usa-Ue sui dazi non piace alle imprese"

Le imprese europee danno un giudizio "misto", ma prevalentemente negativo, dell’intesa siglata dall’Unione europea con Trump sui

dazi. E i nodi irrisolti, con le minacce di nuovi

dazi dai mobili alla pasta ai farmaci, assieme all’incertezza stanno facendo da freno agli investimenti, oltre che all’export europeo. A dirlo è uno studio che la Bce pubblicherà nel prossimo bollettino economico, basato sui dati raccolti da 71 aziende non finanziarie europee fra il 29 settembre e il 9 ottobre 2025. Contiene le prime valutazioni su cosa stia succedendo dopo l’intesa, voluta fortemente dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in una postura europea conciliante, che l’opposizione definisce arrendevole, sponsorizzata apertamente anche dal governo italiano. Le informazioni dalle imprese – scrive la Bce – suggeriscono che "gran parte" dei costi dei

dazi generalizzati al 15% sui prodotti europei sono assorbiti dai clienti Usa, ma "una porzione significativa impatta sui margini" di profitto delle aziende europee esportatrici. Complessivamente "l’impatto dei dazi sull’attività economica e i prezzi alla produzione è ancora percepito come negativo" dalle imprese, e "anche se alcune vedono l’accordo Usa-Ue come un compromesso ragionevole, molte sottolineano che l’incertezza rimane".

Red. Eco.