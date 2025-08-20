Fenomeno Labubu: i mostri valgono più di Barbie, Transformers ed Hello Kitty (messi insieme)

Non solo moda. Neppure solo bambole o giocattoli. Neanche solo mostri (pelosi). Labubu è un business dirompente. Il nuovo simbolo della cultura pop mondiale non nasce in California, ma a Pechino. L'azienda produttrice di Labubu, Pop Mart, ha pubblicato i risultati del primo semestre 2025: ricavi saliti del 204% (dopo il 143% di dicembre) a 13,88 miliardi di yuan (1,93 miliardi di dollari), utile netto quadruplicato a 4,57 miliardi (+396% anno su anno). La sola linea The Monsters, guidata da Labubu, ha generato 4,8 miliardi di yuan, pari a 670 milioni di dollari, oltre sette volte i livelli del 2024 e quasi il doppio delle vendite di Barbie nello stesso periodo (374 milioni di dollari). C’è stata la new era di Barbie (e Ken), ora tocca ai Labubu.
La community è altrettanto impressionante: in Cina i membri registrati sono passati da 46 a 59 milioni in sei mesi, con oltre il 91% delle vendite legate a clienti fidelizzati. È la prova che Pop Mart non vende solo giocattoli, ma appartenenza. La ''caccia'' alle "blind box”, le scatole da cui esce la sorpresa del giocattolo, è ormai un rituale collettivo. A fine 2023 Pop Mart valeva "appena” 3,44 miliardi di dollari. Oggi la sua capitalizzazione ha superato i 47 miliardi. In meno di due anni la società, osserva Gabriel Debach, market analyst di eToro, è cresciuta di quasi quindici volte, superando colossi storici: Hasbro oggi vale 11,23 miliardi (era 7,09 a fine 2023), Sanrio 12,46 miliardi (da 4,76), mentre Mattel è scesa a 5,69 miliardi dai 6,67 precedenti.
È un sorpasso che racconta meglio di qualunque slogan il cambio d'epoca: i pupazzi ''ugly-cute'' nati a Pechino valgono più di Barbie, Transformers e Hello Kitty messi insieme. Il boom dei plush è l'altro dato da sottolineare: 6,14 miliardi di yuan nel semestre, +1.276% a/a, pari al 44% del fatturato (a fronte del 9,8% dello stesso dato di giugno 2024). Non più accessorio marginale, ma colonna portante del business. Altri 5,18 miliardi di yaun arrivano dai figure toys (+95%), 1 miliardo dai prodotti Mega (+72%) e 1,55 miliardi da accessori Ip (+79%). Il margine lordo è salito dal 64 al 70,3%, un livello che ricorda più il software che l'hardware, grazie a costi contenuti e pricing premium.
La geografia della crescita racconta l'espansione globale. In Asia-Pacifico (esclusa la Cina) i ricavi sono cresciuti del 258% a 2,85 miliardi di yuan. Nelle Americhe, l'aumento è stato dell'1.142%, con 2,26 miliardi di ricavi e 19 nuovi negozi aperti solo nel 2025. Negli Stati Uniti il canale TikTok ha generato un balzo di 2.033% a/a, da 14,7 a oltre 315 milioni di yuan. In Europa, la crescita è stata del 729%, a 478 milioni. Nel complesso, Pop Mart oggi gestisce 571 negozi in 18 Paesi e 2.597 roboshop. Il mercato finanziario riflette la stessa euforia.
Da inizio anno le azioni Pop Mart a Hong Kong sono già a +252%. Eppure, non è solo il mercato azionario a certificare l'impatto. Le earning call di altre società mostrano come Pop Mart sia ormai diventato un asset riconosciuto nel retail globale. Moncler già nel 2022 fu tra i primi luxury brand a collaborare con l'azienda, lanciando Space Molly in edizione limitata esaurita in pochi secondi. Pop Mart non è solo un produttore di giocattoli, ma un ecosistema che crea valore a catena. Lo sa anche Madonna, che ha voluto Labubu sulla sua torta di compleanno. Auguri mostruosi.