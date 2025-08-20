Fenomeno Labubu: i mostri valgono più di Barbie, Transformers ed Hello Kitty (messi insieme)

Non solo moda. Neppure solo bambole o giocattoli. Neanche solo mostri (pelosi). Labubu è un business dirompente. Il nuovo simbolo della cultura pop mondiale non nasce in California, ma a Pechino. L'azienda produttrice di Labubu, Pop Mart, ha pubblicato i risultati del primo semestre 2025: ricavi saliti del 204% (dopo il 143% di dicembre) a 13,88 miliardi di yuan (1,93 miliardi di dollari), utile netto quadruplicato a 4,57 miliardi (+396% anno su anno). La sola linea The Monsters, guidata da Labubu, ha generato 4,8 miliardi di yuan, pari a 670 milioni di dollari, oltre sette volte i livelli del 2024 e quasi il doppio delle vendite di Barbie nello stesso periodo (374 milioni di dollari). C’è stata la new era di Barbie (e Ken), ora tocca ai Labubu.

Ft, Pop Mart vale più di Hasbro e Mattel insieme

La community è altrettanto impressionante: in Cina i membri registrati sono passati da 46 a 59 milioni in sei mesi, con oltre il 91% delle vendite legate a clienti fidelizzati. È la prova che Pop Mart non vende solo giocattoli, ma appartenenza. La ''caccia'' alle "blind box”, le scatole da cui esce la sorpresa del giocattolo, è ormai un rituale collettivo. A fine 2023 Pop Mart valeva "appena” 3,44 miliardi di dollari. Oggi la sua capitalizzazione ha superato i 47 miliardi. In meno di due anni la società, osserva Gabriel Debach, market analyst di eToro, è cresciuta di quasi quindici volte, superando colossi storici: Hasbro oggi vale 11,23 miliardi (era 7,09 a fine 2023), Sanrio 12,46 miliardi (da 4,76), mentre Mattel è scesa a 5,69 miliardi dai 6,67 precedenti.

Lo box Labubu a Berlino

È un sorpasso che racconta meglio di qualunque slogan il cambio d'epoca: i pupazzi ''ugly-cute'' nati a Pechino valgono più di Barbie, Transformers e Hello Kitty messi insieme. Il boom dei plush è l'altro dato da sottolineare: 6,14 miliardi di yuan nel semestre, +1.276% a/a, pari al 44% del fatturato (a fronte del 9,8% dello stesso dato di giugno 2024). Non più accessorio marginale, ma colonna portante del business. Altri 5,18 miliardi di yaun arrivano dai figure toys (+95%), 1 miliardo dai prodotti Mega (+72%) e 1,55 miliardi da accessori Ip (+79%). Il margine lordo è salito dal 64 al 70,3%, un livello che ricorda più il software che l'hardware, grazie a costi contenuti e pricing premium.

Perché Labubu è diventato un fenomeno globale

La geografia della crescita racconta l'espansione globale. In Asia-Pacifico (esclusa la Cina) i ricavi sono cresciuti del 258% a 2,85 miliardi di yuan. Nelle Americhe, l'aumento è stato dell'1.142%, con 2,26 miliardi di ricavi e 19 nuovi negozi aperti solo nel 2025. Negli Stati Uniti il canale TikTok ha generato un balzo di 2.033% a/a, da 14,7 a oltre 315 milioni di yuan. In Europa, la crescita è stata del 729%, a 478 milioni. Nel complesso, Pop Mart oggi gestisce 571 negozi in 18 Paesi e 2.597 roboshop. Il mercato finanziario riflette la stessa euforia.

Da inizio anno le azioni Pop Mart a Hong Kong sono già a +252%. Eppure, non è solo il mercato azionario a certificare l'impatto. Le earning call di altre società mostrano come Pop Mart sia ormai diventato un asset riconosciuto nel retail globale. Moncler già nel 2022 fu tra i primi luxury brand a collaborare con l'azienda, lanciando Space Molly in edizione limitata esaurita in pochi secondi. Pop Mart non è solo un produttore di giocattoli, ma un ecosistema che crea valore a catena. Lo sa anche Madonna, che ha voluto Labubu sulla sua torta di compleanno. Auguri mostruosi.