"La vendita di Netco va avanti". Fiammata di Tim a Piazza Affari

Stavolta Tim ha perso la pazienza con gli speculatori e passa alle vie legali. Nel mirino le esternazioni a mezzo stampa di Umberto Paolucci, candidato presidente nella lista concorrente del fondo Merlyn capitanato da Alessandro Barnaba, presentata per il rinnovo del board Tim. E anche il contenuto della lettera inviata dal fondo agli azionisti Tim, secondo cui "il piano presentato dal cda non solo non è chiaro e non sostenibile dal punto di vista finanziario, ma presenta anche rischi concreti che potrebbero portare l’azienda in uno stato di forte tensione finanziaria, con la possibilità di dover ricorrere a un aumento di capitale in caso di ritardi prolungati nel finalizzare la vendita della rete".

Tim chiede una rettifica di queste esternazioni, per far sapere al mercato che l’operazione Netco, la cessione della rete a Kkr, procede senza intoppi. "I valori della transazione prevista nell’operazione di cessione sono corretti, così come confermato da primarie istituzioni bancarie e di consulenza strategica indipendenti", rivendica l’azienda, che esclude l’ipotesi di un aumento di capitale e smentisce problemi con l’Antitrust.

Il titolo ieri ha chiuso in rialzo del 2,97% a 0,23 euro, ma il clima in vista dell’assemblea è rovente. Nel precisare i termini dell’operazione Netco, Tim ha dato mandato ai propri legali di segnalare le inesattezze alle autorità competenti: Tim precisa infatti che "il contratto sottoscritto con Optics BidCo (società controllata da Kkr) è vincolante e non risultano al momento ritardi rispetto alla sua programmata esecuzione entro l’estate" e che l’azienda "ha già posto in essere tutte le iniziative finanziarie e di pianificazione per fronteggiare qualunque scenario".

