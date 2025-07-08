I dazi di Trump per l’Europa, nuovo rinvio con cauto ottimismo

Roma, 9 luglio 20205 – La partita dei dazi tra Usa e Unione europea va ai supplementari. In vista della scadenza della tregua armata fissata per domani, i protagonisti del lungo negoziato hanno certificato l’impossibilità di raggiungere un accordo. Al momento. Le trattative, però, proseguiranno nelle prossime settimane e da parte di Bruxelles l’obiettivo è un protocollo quadro che ruoti attorno a un’aliquota base del 10 per cento. Anzi, dopo una giornata di colloqui con Mertz, Macron e von der Leyen, Giorgia Meloni fa trapelare da Palazzo Chigi un "cauto ottimismo" sull’esito del confronto con la Casa Bianca. La speranza resta quella che alla fine un accordo con gli Usa sui dazi si farà e che non sarà così penalizzante per l’economia europea.

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il presidente croato Zoran Milanović

Ma Donald Trump, pur accettando l’impostazione e evitando di inviare la lettera scarlatta all’Ue, tiene alta la spada di Damocle sulla testa dei Paesi europei: le super-tariffe, in assenza di intese, scatteranno da primo agosto. Certo è che a far sentire la voce critica dell’Europa, nella giornata di ieri, è di nuovo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che da Zagabria avvisa: "L’Unione europea è al centro di una rete commerciale aperta che garantisce pace: questa vocazione di pace della Ue è condivisa per restituire alla vita internazionale un modello di convivenza serena".

Parole che rinviano direttamente a una giornata delicatissima per l’Europa alle prese con una trattativa violenta con Washington sulle barriere tariffarie. La notizia del rinvio del negoziato Usa-Ue arriva nel tardo pomeriggio, anche se da giorni in pochi credevano in un esito positivo. A Bruxelles si riuniscono i Rappresentanti permanenti dei 27 (Coreper II) sul dossier dazi. E, quella seda, tocca al commissario Ue Maros Sefcovic illustrare un report sulla sua missione negli Usa e sui successivi contatti nel weekend con i negoziatori statunitensi. Alla fine, spiega, che non c’è alcuna intesa. Lo scambio domenicale tra von der Leyen e Trump, annunciato all’indomani da Palazzo Berlaymont, non sarebbe stato isolato: contatti analoghi tra i due presidenti, secondo quanto è trapelato, si sono susseguiti nelle ultime settimane e anche ieri, secondo talune fonti. I colloqui tra la Commissione e Washington continueranno e un nuovo Coreper è previsto mercoledì. L’accordo quadro con gli Usa in materia commerciale su cui i negoziatori Ue stanno lavorando prevede un dazio base del 10, con alcune eccezioni, come per gli aerei e per gli alcolici.

In ultima analisi, però, tutto dipende dalla volontà del presidente. L’analisi della Commissione è che sembra che si tratti di accettare o l’asimmetria nei dazi o l’imprevedibilità. Allo stesso tempo, la Commissione ha ammesso che non ci sono impegni che impediscano futuri dazi da parte degli Stati Uniti o ulteriori concessioni nell’ambito dell’accordo quadro. Ma il tono e la traiettoria dei colloqui per l’Ue sono nelle mani della leader tedesca che, dinnanzi al Parlamento europeo, ha ribadito con nettezza la linea: negoziare "con forza e unità". Una regia condivisa con Berlino, Roma e Parigi, testimoniata dai contatti costanti che il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron hanno avuto tra loro e con Bruxelles per rinsaldare il fronte attraversato da sensibilità e urgenze diverse. La posizione dei quattro è di fatto comune e rappresenta il pilastro dell’impostazione negoziale europea: fare di tutto per riportare il tycoon a più miti consigli e evitare una guerra commerciale che potrebbe avere conseguenze anche su altri settori del rapporto Usa-Ue, con il delicato fronte della difesa e della sicurezza. Ma a fine giornata da Palazzo Chigi si fa sapere che la volontà "di tutti" i leader, assicura chi ha parlato con Meloni, è di chiudere "positivamente" la trattativa con gli Stati Uniti.