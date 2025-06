La terapia intensiva spicca il volo . Elisoccorso nel futuro con Leonardo

Nell’attuale scenario globale, l’elisoccorso è una delle frontiere più strategiche della sanità moderna. Garantire cure tempestive direttamente sul luogo dell’emergenza e durante il trasporto verso l’ospedale non è solo una sfida operativa, ma una missione riconosciuta dai sistemi sanitari di tutto il mondo come prioritaria per salvare vite. Negli ultimi anni il soccorso aereo ha registrato una significativa espansione: secondo LCI Analytics, il numero di eliambulanze nel mondo è cresciuto di quasi il 25% dal 2017 al 2024, con un mercato globale che oggi vale 7,2 miliardi di dollari.

In questo contesto in espansione, l’Italia si afferma come riferimento internazionale, grazie a un modello organizzativo efficiente e a tecnologie d’avanguardia sviluppate da Leonardo, protagonista globale nel settore aerospaziale e della difesa. In parallelo a questa crescita, anche i modelli operativi dell’elisoccorso hanno conosciuto un’evoluzione significativa.

Oggi la direzione più avanzata è rappresentata dal modello “Play and Run”: intervenire tempestivamente sul luogo dell’emergenza e continuare il trattamento durante il volo fino all’arrivo in ospedale. Una modalità possibile solo grazie a elicotteri progettati come vere e proprie unità mobili d’emergenza, come quelli sviluppati da Leonardo. Modelli come l’AW169 e l’AW139 sono progettati per missioni complesse anche in contesti estremi: dai rigidi climi norvegesi ai deserti mediorientali, dalle isole mediterranee alle vette alpine, fino alle foreste sudamericane, alle regioni artiche, all’Australia e alle aree vulcaniche del Giappone. Sono dotati di avionica digitale allo stato dell’arte, visori notturni, sistemi di navigazione di ultima generazione, autopilota avanzato, capacità di volo con meteo critico e verricelli per il recupero dei feriti, per garantire la massima sicurezza e operatività in ogni missione. Operazioni di ricerca e salvataggio (dette SAR) in mare aperto o in zone colpite da disastri naturali evidenziano il valore strategico di questi mezzi per interventi rapidi ed efficaci.

Negli ultimi anni, il settore ha inoltre conosciuto un’evoluzione normativa che regola la progettazione e l’impiego di queste unità mobili volanti, con una crescente disponibilità operativa. I modelli di Leonardo si confermano ogni giorno versatili e resilienti in uno scenario in costante trasformazione. Nel modello HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) moderno, assume un ruolo sempre più centrale la possibilità di eseguire manovre sanitarie complesse direttamente in volo.

Nel Regno Unito, l’Air Ambulance del Kent, Surrey e Sussex ha perfezionato le proprie tecniche di rianimazione grazie a simulazioni condotte a terra all’interno di un mock-up della cabina dell’AW169, rendendo possibili in volo interventi tipici della terapia intensiva. In Svezia, gli AW139 del Karolinska Hospital Institutet sono attrezzati per il trasporto di pazienti in condizioni critiche, inclusi i neonati, grazie ai sistemi di ossigenazione

extracorporea (ECMO). Molti Paesi si affidano all’esperienza di Leonardo per sviluppare o potenziare i propri sistemi di elisoccorso.