La super gomma nata dagli scarti delle fonderie

È OTTENUTA GRAZIE al riciclo degli pnumatici esausti e gli scarti di lavorazione dell’acciaio la nuova super gomma creata da Enea in collaborazione con l’Università di Brescia. Un’invenzione per ora ancora a livello di ricerca, ma molto promettente per la creazione di un nuovo materiale da impiegnare nella produzione di tappetini per l’isolamento acustico o antivibranti. I risultati, pubblicati sulla rivista internazionale Journal of reinforced plastics and composites, sono frutto di una collaborazione per l’uso efficiente e la gestione sostenibile delle risorse attraverso il nuovo Laboratorio “Tecnologie per la sostenibilità“ del Dipartimento Enea di Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, istituito all’Università degli Studi di Brescia.

"Con questo lavoro gettiamo le basi per concretizzare un’azione di simbiosi industriale tra due settori tradizionalmente dissimili, ovvero l’acciaio e la gomma, in una regione come la Lombardia dove si trovano i maggiori produttori di acciaio da forno elettrico e, di conseguenza, ingenti quantità di scoria da valorizzare – spiega l’economista Marco La Monica (nella foto al centro in basso) – Partendo da un’analisi del contesto territoriale e dei settori produttivi siamo stati in grado di individuare possibili flussi simbiotici tra aziende di settori diversi". Un processo di lavorazione a freddo e senza l’aggiunta di additivi ha permesso di produrre fogli di gomma dello spessore di un millimetro che presentano caratteristiche di compattezza e coesione.

"Per valutare le proprietà di questo nuovo materiale, abbiamo unito all’ingrediente base, la polvere di pneumatico, quantità via via crescenti di scorie di acciaio e abbiamo riscontrato una riduzione del coefficiente di attrito e un aumento della rigidezza", aggiunge Anna Gobetti (nella foto al centro in alto), ricercatrice dell’Università di Brescia. "Inoltre, il contenuto di ossido di ferro (circa il 40% in peso) proveniente dalla scoria d’acciaio ha conferito alla gomma riciclata proprietà magnetiche e una maggiore conducibilità termica che la rende interessante per applicazioni dove serve dissipare il calore".

A tutto ciò vanno aggiunti i vantaggi per l’ambiente: durante il processo di riciclo lo scarto di acciaio permette di scindere il legame chimico con lo zolfo presente nella gomma a fine vita tramite un’azione meccanica, inoltre, si riscontra una riduzione del rilascio da parte delle scorie di acciaio di alcuni elementi potenzialmente tossici come cromo, molibdeno e vanadio. "I risultati sono incoraggianti – concludono dai laboratori di Enea – riusciamo a superare la problematica del riutilizzo della scoria, ossia il rilascio di metalli pesanti, e siamo in grado di formulare diverse tipologie di gomme in funzione dell’applicazione finale".