Haiki+ (in foto l’ad Flavio Raimondo), subholding di Innovatec, ha sottoscritto tramite la controllata Haiki Recycling un aumento di capitale in Isacco per la realizzazione di un impianto di trattamento, che porterà Haiki Recycling a detenere il 70% del capitale sociale di Isacco. Controvalore dell’operazione: 217mila euro.