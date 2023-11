"La sostenibilità, l’investimento migliore"

Viviamo un tempo complesso, nel quale le crisi sembrano non vogliano mai finire. Dopo la pandemia, si sono affacciate con forza altre due crisi geopolitiche, la guerra russo-ucraina, e quella nel Medio Oriente. Nella giornata mondiale del risparmio Quotidiano Nazionale ha organizzato un appuntamento crossmediale, online su quotidiano.net, con Banca Generali e FS Italiane come partner. Dopo i saluti di Agnese Pini, direttrice delle testate del Gruppo Monrif, l’analisi di Andrea Alemanno, Ipsos Service Lice Head, Public Affairs & Corporate Reputation. "Gli italiani di fronte a una crisi tentano di risparmiare – ha spiegato nel corso dell’incontro, moderato da Sandro Neri di Qn Economia – Dal Covid però abbiamo imparato che dalle crisi si esce. Ci stiamo abituando a convivere con le situazioni complicate. Il Covid ha lasciato anche la voglia di vivere pienamente la vita. Quindi c’è molta attenzione, ma non un taglio drastico dei consumi".

Cambia, piuttosto, la propensione se non al risparmio, al rischio, come nota Marco Bernardi, vicedirettore generale Reti commerciali di Banca Generali: "Nell’ultimo anno e mezzo lo scenario finanziario è cambiato. Veniamo da dieci anni di tassi zero. Il titolo di stato è considerato mediamente sicuro. Esistono azioni più sicure delle obbligazioni. Ma gli italiani si sentono più sicuri con le obbligazioni garantite dallo Stato. Per questo noi crediamo nella semplicità della diversificazione, per contenere il rischio. Il nostro lavoro è rendere consapevoli gli investitori di ciò che fanno. Il compito delle banche è quello di mixare le soluzioni, per dare un portafoglio più coerente con le esigenze del cliente".

Le imprese sostenibili possono essere luoghi rifugio anche per investire, perché grazie alla loro visione sono destinate a migliorare le proprie performance economiche. Questa la lettura di Francesco Timpano, Coordinatore del GdL ASviS sulla Finanza per lo Sviluppo Sostenibile: "La sostenibilità è un tema in parte nuovo, i cui rendimenti hanno dimostrato di essere sono superiori agli investimenti classici".

Letizia Magnani