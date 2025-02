La rivoluzione silenziosa del welfare aziendale in Italia: innovazione e benessere al centro. La sfida di Growens

Nel panorama del lavoro in Italia, una rivoluzione silenziosa sta trasformando il modo in cui le aziende si relazionano ai propri dipendenti: il welfare aziendale. Da benefit tradizionali come i buoni pasto o assicurazioni sanitarie, si sta passando a pacchetti sempre più innovativi che mettono al centro il benessere della persona e, soprattutto, il tempo. Tra le realtà che stanno facendo scuola in questo campo si trovano i soliti grandi nomi, ma anche alcune sorprese.

Alcuni esempi virtuosi del Belpaese includono Luxottica, che offre borse di studio e supporto sanitario ai dipendenti, Barilla, pioniera della flessibilità oraria e del sostegno alle famiglie o Intesa Sanpaolo che promuove dai rimborsi per attività sportive e culturali ai contributi per la formazione dei figli. Pur sembrando ancora indietro rispetto a Europa e Stati Uniti, però, se paesi come la Spagna stanno introducendo normative avanzate per la parità di trattamento e la non discriminazione, poche aziende guardano ancora al benessere inteso come tempo libero, per manager e dipendenti, preferendo mantenere il focus su benefit tradizionali come il lavoro flessibile e i supporti economici per la genitorialità.

Tra chi sta portando una prima rivoluzione in Italia spicca Growens, azienda nel settore delle cloud marketing technologies, con REST (Recharge, Empower, Support, Thrive), iniziativa che sta già impattando maggiormente sul work-life balance e che fa da apripista tra veri modelli da seguire. Il programma REST, infatti, è pensato per migliorare il work life balance dei dipendenti grazie a congedi straordinari, tra cui il congedo sabbatico retribuito, ispirandosi alle pionieristiche policy welfare delle grandi aziende americane tech per estendere lo stesso concetto in Europa. Una vera novità, di supporto ai dipendenti, che mette al centro il tempo come fattore cruciale di benessere per offrire un equilibrio autentico tra vita privata e lavoro, introducendo benefit innovativi che non solo superano le previsioni contrattuali locali, ma si posizionano ai vertici degli standard internazionali, valorizzando il tempo personale come leva fondamentale per attrarre e trattenere talenti.

L’obiettivo è garantire la piena operatività, indipendentemente dalla presenza dei singoli, creando una struttura capace di adattarsi con prontezza ai cambiamenti, siano essi interni o esterni. “Offrire congedi estesi e strutturati non solo migliora la qualità della vita dei lavoratori, ma rafforza l’attrattività e la resilienza delle imprese, ponendole all’avanguardia in un mercato sempre più competitivo. Il nostro programma REST rappresenta un nuovo paradigma: non è solo un insieme di benefit, ma un manifesto del nostro impegno verso il benessere delle persone e del nostro modo di lavorare” afferma Enrica Lipari, People & Culture Director di Growens.

Di fatto, il programma REST offre ai dipendenti della società, distribuiti in tutto il mondo, un pacchetto di benefit che include congedi per genitorialità, cura dei familiari, lutto, volontariato e salute. Il congedo sabbatico, tra le novità più rilevanti, consente ai dipendenti con una certa anzianità aziendale di prendersi una pausa retribuita per perseguire obiettivi personali o dedicarsi alla crescita professionale. Questo si affianca ad altri benefici che vanno oltre i requisiti normativi standard, come 10 giorni aggiuntivi di congedo parentale rispetto a quanto previsto dalla legge; l’adozione di una terminologia inclusiva (“primary caregiver” e “secondary caregiver”); l’integrazione dello stipendio per i mesi successivi al quinto per i primary caregiver.

Innovativo è anche l’approccio che include le coppie omogenitoriali. Inoltre, il programma considera la cura degli animali domestici, riconoscendoli come membri a tutti gli effetti della famiglia. Rispetto agli Stati Uniti, ad esempio, dove si riscontrano politiche di welfare pubbliche molto limitate, compensate talvolta dalle iniziative private, il REST sopperisce proprio alle lacune pubbliche su temi come genitorialità, tutela dei diritti delle persone disabili e dei loro familiari (gli Stati Uniti non hanno la Legge 104, che REST invece integra e amplia ammettendo l’assistenza anche di persone care che non siano parenti, o di animali domestici), congedi per chi soffre di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, in modo da parificare il trattamento dei dipendenti statunitensi (pari al 30% della forza lavoro di Growens) a quello vigente in Europa.

“Il nostro programma punta a posizionarsi tra i leader globali nell’ambito dei programmi di supporto ai dipendenti, nonostante le differenze culturali e normative tra i Paesi in cui operiamo”, aggiunge Lipari. E conclude: “REST è un’iniziativa che si adatta alle esigenze locali, ma con un approccio equo e inclusivo a livello internazionale. Lo vediamo come il nostro contributo per costruire un ambiente di lavoro più umano e resiliente, dove ogni persona può sentirsi supportata e valorizzata. Questo non è solo un benefit, ma un vero e proprio investimento sul futuro della nostra organizzazione e delle persone che ne fanno parte".