La rivoluzione dei rifiuti . Il modello Gelsia Ambiente: gli scarti trasformati in risorse

Trasformare i rifiuti in nuove risorse. È lo scenario in cui si muove Gelsia Ambiente, modello nazionale per competenze, esperienza e innovazione, tutti tasselli fondamentali per vincere la sfida dell’economia circolare, con obiettivi sempre più ambiziosi. La società controllata da Aeb (Gruppo A2A) è attiva sull’intera filiera: oltre alla raccolta dei rifiuti, allo spazzamento strade, alla gestione delle isole ecologiche, si occupa anche dell’attività di intermediazione. Gelsia Ambiente opera prevalentemente in Brianza, servendo un territorio di 28 Comuni: Albiate, Barlassina, Besana Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Cabiate, Carate Brianza, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Limbiate, Lissone, Meda (in R.T.I.), Misinto, Nova Milanese, Renate, Rovello Porro, Seregno, Seveso, Sovico, Triuggio, Varedo, Veduggio con Colzano e Verano Brianza.

Un bacino che sfiora il mezzo milione di abitanti. "Gelsia Ambiente – spiega il presidente di Aeb, Massimiliano Riva – garantisce una presenza capillare sul territorio attraverso 13 sportelli, 4 sedi operative, 20 piattaforme ecologiche gestite. Conta 365 dipendenti e circa 350 mezzi per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale, di cui oltre il 60% con un’alimentazione a basso impatto ambientale". Da quest’anno, inoltre, i mezzi a metano utilizzano biocarburante, riducendo ancor di più le emissioni di CO2. "Per garantire un alto livello di servizio – sottolinea Riva – negli ultimi anni abbiamo continuato a investire, in media 2,7 milioni di euro l’anno. Nel piano industriale 2024-2035 di Aeb prevediamo un’ulteriore accelerazione, con 42 milioni di euro di investimenti da parte di Gelsia Ambiente per accompagnare la transizione ecologica della Brianza".

Il 2023 è stato il primo anno in cui il servizio di raccolta del rifiuto secco indifferenziato è stato effettuato in tutti i Comuni tramite sacchi dotati di Rfid (Radio frequency identification). Grazie a questa metodologia e all’impegno dei cittadini la percentuale di differenziata si è ormai stabilmente attestata sopra l’80%, raggiungendo nel 2023 l’80,63%.

Un primato nazionale, visto che la media italiana è di poco superiore al 65% e quella lombarda attorno al 73%. Sono 16 i Comuni gestiti da Gelsia Ambiente che hanno superato la soglia dell’80%. A fine 2023 ben 13 sono stati premiati nell’ambito dell’Ecoforum Lombardia. Proprio perché i rifiuti sono una risorsa, nulla di ciò che viene raccolto da Gelsia Ambiente finisce in discarica, tutto viene recuperato come nuova materia o come energia, producendo calore ed energia elettrica. Infine la tecnologia: tutti i servizi sono a portata di smartphone grazie alla G-App gratuita.