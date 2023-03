La riforma del Fisco Solo tre aliquote Vantaggi ai redditi medi, penalizzati quelli bassi

L’obiettivo di legislatura resta quello della flat tax, la cosiddetta tassa piatta, con una sola aliquota più una serie di detrazioni per assicurare la progressività del sistema. Ma, nel frattempo, il governo sta limando la legge delega sul fisco che potrebbe arrivare sul tavolo di Palazzo Chigi già la prossima settimana. Poi, naturalmente, la parola passerà al Parlamento. Secondo le ultime bozze, il piatto forte del provvedimento sarà la riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre. Ma quali saranno le principali novità della riforma? E, soprattutto, che effetto avranno sulle nostre tasche? Nuove aliquote Irpef: cosa cambia e da quando con la riforma fiscale Riforma del Fisco, un grafico sulla pressione fiscale in Italia Quanto si paga oggi Oggi gli scaglioni dell’Irpef sono quattro: fino a 15mila euro di reddito si paga un’aliquota al 23%, fino a 28mila euro al 25%, tra 28mila euro e 50mila euro al 35% e oltre questa soglia si applica un’aliquota del 43%. Tradotto in soldoni, per un reddito di 15mila euro, l’Irpef si attesta sui 4.200 all’anno. Che sale a 4.700 euro per chi guadagna 20mila euro e a 5.950 euro per un reddito di 25mila euro. Le due ipotesi sul tappeto Il...