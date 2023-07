La pubblicità torna a crescere Investimenti per 9 miliardi nel 2023

di Sandro Neri

Prima di tutto una buona notizia: "La traversata del deserto è finita", annuncia Lorenzo Sassoli de Bianchi, prima di tradurre l’immagine biblica in numeri. Nel 2023 "il valore degli investimenti pubblicitari sarà di circa 9 miliardi", con una crescita che Sassoli, presidente dell’Associazione degli investitori pubblicitari, prevede del 2,5%. Un pronostico, precisa, "che non considero imprudente", perché figlio del clima di questi mesi. "È un momento volitivo, tutti si stanno sforzando per superare gli ostacoli che arrivano dalla guerra e dall’inflazione, ma il clima è di fiducia. Basata sui fatti: il nostro Pil è il migliore dei Paesi europei".

La raccolta del primo quadrimestre è all’insegna della crescita, con un aumento importante degli investimenti nell’automotive (+25,9%), a sostegno dei comparti gestione casa (+12%) e abitazione (+9,2%). In leggera ripresa i settori alimentari (+2,5%), cura persona (+1,9%) e farmaci (+0,8%). Calano invece gli investimenti in telecomunicazioni (-17,2%), "perché il settore è interessato da un importante riassetto", precisa Sassoli. Che alla folta platea ieri riunita a Milano per l’annuale assemblea dell’Upa, lancia anche alcune proposte "da visionario". "È necessario sfruttare il clima di fiducia per rafforzare la nostra vocazione industriale mettendo la ricchezza privata al servizio dello sviluppo economico".

Per trattenere e far rientrare i giovani di valore, il presidente di Upa propone che ci sia una quota del 20% riservata agli under 40 nei Cda delle società quotate e un patto fiscale per il rientro dei capitali esteri, con l’obbligo di investirne il 50% in obbligazioni di aziende italiane, bloccato per 5 anni.

Quanto alle ricerche ufficiali sulle audience, Sassoli rimarca l’importanza strategica della nascita di Audicom, che produrrà la Total Audience tra stampa e web. "La centralità di Auditel per la misurazione dei video è diventata la currency condivisa e in quest’ottica la collaborazione tra le due Audi diventa cruciale". Upa ha reso omaggio anche a Silvio Berlusconi, "che ha rivoluzionato la pubblicità". "Mi auguro – dice Sassoli – che Mediaset resti italiana".