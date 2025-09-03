La pizzeria come welfare aziendale, anche così si attirano i giovani talenti

Cortemilia (Cuneo), 3 settembre 2025 – Una pizza per trovare dipendenti. Proprio così. ma è possibile che una Margherita, una Quattro Stagioni o una Capricciosa, infornate come Dio comanda, possano convincere giovani a firmare un contratto? La risposta è sì. Soprattutto se l’azienda, una solida realtà industriale nel campo dell’automazione, non si trova in una metropoli ma in un paesino, Cortemilia, di poco più di 2.000 anime.

Ma andiamo con ordine. “Impazzire per trovare lavoratori qualificati è un lusso che il nostro Paese non può permettersi. Penso sia sempre più importante che tra scuola e tessuto imprenditoriale ci sia maggior vicinanza, in modo che i giovani possano toccare con mano cosa significhi lavorare in azienda. I percorsi di stage o l’alternanza scuola lavoro sono utili ma non sufficienti. Dovrebbe esserci una maggior presenza fisica dei ragazzi sul luogo di lavoro, per capire cosa si faccia realmente, in modo che una volta preso il diploma possano avere le idee più chiare su ciò che vorranno fare. Sto lavorando concretamente per ridurre questo gap, costruendo un dialogo produttivo con le scuole tecniche del territorio. Spero che quante più aziende vorranno fare altrettanto”, spiega Paola Veglio, imprenditrice alla guida della Brovind Vibratori, 145 dipendenti a Cortemilia, nell’Alta Langa.

Brovind infatti vive un duplice problema, da un lato fatica a trovare personale qualificato, dall’altro i giovani sono poco inclini a lavorare in un piccolo borgo, scomodo da raggiungere. Consapevole del problema, Paola Veglio ha avviato diverse attività per renderlo più attrattivo, facendo coincidere le esigenze del welfare aziendale con quello territoriale. Con la crescita dell’organico, in Brovind la mensa era diventata troppo piccola, ma il territorio non offriva soluzioni utili per agevolare la pausa pranzo. Per questo, Paola Veglio ha ristrutturato e riaperto un ristorante pizzeria chiuso da anni che ospita 60 dipendenti a mezzogiorno, ma accoglie anche i cittadini e i turisti del borgo. Non solo. Grazie agli sforzi del Comune, finalmente a Cortemilia è presente un asilo nido e Brovind paga la retta ai figli dei propri lavoratori.

“Da qualche anno il mondo del lavoro è cambiato: prima erano le aziende a scegliere le persone, ora avviene il contrario. È sempre più difficile agganciare i giovani, perché il loro modo di pensare è estremamente diverso dalle generazioni precedenti; finché non entreremo in sintonia con loro sarà difficile coinvolgerli. Si potrebbe partire da una narrazione diversa del lavoro in fabbrica, oggi sempre più tecnologicamente sofisticato, per riqualificare l’immagine dell’operaio e renderla più interessante. Ci vorrebbero più incentivi per assumere i giovani e dovrebbe essere reintrodotta l’opportunità ai minorenni di partecipare agli stage estivi: oggi i ragazzi hanno a disposizione solo l’esperienza di alternanza scuola-lavoro e spesso arrivano ai 18 anni completamente spaesati e senza avere la minima idea di come funzioni il mondo lavorativo. Il paradosso di un’Italia che non trova lavoratori mentre i giovani restano ai margini dovrebbe farci riflettere: forse non sono loro a essere lontani dal lavoro, ma il lavoro a non parlare più la loro lingua. Se vogliamo che borghi storici come Cortemilia continuino a vivere, serve più coraggio nel ripensare il lavoro: renderlo accessibile, umano e connesso al futuro delle nuove generazioni, non al passato delle imprese”.