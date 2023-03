Case green e l'obbligo europeo: stangata da 13mila euro per ogni appartamento

La situazione degli edifici italiani

Il testo approvato dalla commissione Industria dell’Europarlamento stabilisce il raggiungimento della classe E entro il 2030, la D entro il 2033 e la neutralità assoluta entro il 2050 per gli edifici residenziali, fatta eccezione per gli edifici di pregio artistico, storico, di culto, le seconde case e quelle con una superficie inferiore ai 50 metri quadri. Il provvedimento punta a ottenere un taglio di circa il 25% dei consumi energetici degli edifici europei, che sono i principali consumatori nell’Ue, e rientra nel più ampio pacchetto Fit for 55, la strategia per arrivare a un taglio delle emissioni complessive del 55% entro il 2030, poi ricalibrata con il piano RePowerEu alla luce della crisi energetica seguita all’aggressione di Putin all’Ucraina. Superbonus, governo impone stop a sconto in fattura e cessione del credito. Ecco le novità Taglio agli sprechi I lavori I costi Il fronte del no Taglio agli sprechi Il grande cantiere aperto dalla Commissione di Ursula von der Leyen per vincere la guerra dell’energia parte dal presupposto che prima di tutto bisogna tagliare gli sprechi. E scaldare una casa che disperde il calore è uno spreco....