La merchant bank dei miliardari rileva Ima a Bologna: Vacchi resta al timone

Cambia il socio di minoranza in casa Ima, l’azienda leader mondiale nel settore del packaging con sede a Ozzano, nel Bolognese, e di proprietà della famiglia Vacchi. Bdt & Msd Partners, banca d’affari per imprenditori e investitori strategici di lungo termine, ha sottoscritto un accordo vincolante per rilevare il 45% della società di macchine automatiche da BC Partner. Cifre ufficiali sull’operazione non ne sono state comunicate, ma secondo alcune ricostruzioni il gruppo di Ozzano – la cui quota di maggioranza resta saldamente nelle mani della famiglia Vacchi – è stato valutato 6,5 miliardi di euro. "Questo investimento di Bdt & Msd Partners consentirà a Ima di avviare una nuova fase di sviluppo e lo riteniamo un partner ideale per accelerare la nostra crescita globale, anche nel mercato statunitense" ha detto il presidente e ad di Ima, Alberto Vacchi. "Ima ha dimostrato un’eccezionale storia di successo e riteniamo che sia ben posizionata per le significative opportunità che si prospettano nel settore" ha sottolineato Byron Trott, presidente e Co-Ceo di Bdt & Msd Partners, nonché uno dei pochi consulenti di fiducia di Warren Buffet.

Soddisfatta anche Bc Partners, che era entrata nel capitale di Ima nel 2020 e che aveva seguito la fase di delisting da piazza Affari: lascia il gruppo, ai tempi del suo ingresso valutato circa di 3 miliardi di euro, avendo più che raddoppiato l’investimento. "Grazie al nostro sostegno, Ima si è concentrata maggiormente sulla ricerca e sviluppo, ha ampliato la sua forza lavoro, si è posizionata come partner fondamentale per i suoi clienti e ha generato una crescita significativa e ritorni sugli investimenti" la chiosa di Stefano Ferraresi, partner di BC Partners.

