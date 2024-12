La Manovra “senza rischi” approda in Senato. Cosa c’è nel testo blindato

Roma, 27 dicembre 2024 – La manovra da 30 miliardi di euro arriva stamattina in Senato per la seconda lettura, dopo l’approvazione in prima lettura venerdì 20 dicembre alla Camera. Alle 11 iniziano i lavori in Commissione, ma già alle 14 è previsto l’arrivo in aula per un testo di fatto immobificabile.

Gli emendamenti

Il numero complessivo delle proposte emendative delle forze di opposizione è orientativamente di 800. Visti i tempi contingentati, è possibile che l’ok al testo arrivi senza mandato al relatore e che il governo ponga la questione di fiducia, con il voto finale che dovrebbe arrivare intorno alle 14 di domani, sabato 28 dicembre.

Le opposizioni

Sulla blindatura, la protesta dell’opposizione è compatta: “Non si potrà cambiare una virgola di una legge ingiusta”, lamenta il Pd. Mentre Luigi Marattin (gruppo Misto) suggerisce di chiuderla con le lamentele per il monocameralismo di fatto attraverso un’unica “Assemblea nazionale” da introdurre con una vera riforma costituzionale.

Cuneo fiscale e Irpef

Nella legge di bilancio per il 2025 sono state rese strutturali misure come il taglio del cuneo fiscale, la riforma dell‘IRPEF e poi un pacchetto, molto consistente, per il contrasto alla denatalità.

Il Reddito di libertà

Alla Camera gli emendamenti approvati in Commissione, prima dell‘approdo in Aula, hanno toccato temi come il sostegno sociale, la trasparenza dei compensi, l‘ambiente e le agevolazioni fiscali. Tra gli emendamenti più significativi, quello dedicato al Reddito di Libertà: il fondo destinato alle donne vittime di violenza è stato aumentato di un milione di euro annui a partire dal 2025, per favorire l‘emancipazione economica e l‘indipendenza di chi affronta situazioni di difficoltà.

Il Fondo contro la povertà

Allo stesso tempo, è stato istituito un nuovo fondo contro la povertà alimentare nelle scuole, con una dotazione di un milione di euro dal 2027, destinato a supportare le famiglie che faticano a coprire le spese delle mense scolastiche. In materia ambientale, è stato rifinanziato il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con 0,5 milioni di euro annui dal 2025 al 2027, un passo importante per la protezione delle specie a rischio. Inoltre, alcune modifiche hanno riguardato l‘attività venatoria, con nuove regole che limitano le sospensioni temporanee e regolamentano più chiaramente gli orari di caccia.

Gli stipendi dei ministri

Per quanto riguarda gli stipendi dei membri del governo, un emendamento ha introdotto un tetto massimo ai rimborsi spese per trasferta. Inoltre, è stato stabilito l‘obbligo di pubblicazione trimestrale di tutte le spese sostenute dai ministri, sottosegretari e presidenti di Regione, promuovendo maggiore trasparenza nei compensi.

II fisco

Sul fronte fiscale, l‘ampliamento del regime forfettario è un‘altra misura chiave. La soglia di reddito per accedere al regime è stata aumentata a 35mila euro, ampliando la platea dei beneficiari. Parallelamente, il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli è stato rifinanziato con 10 milioni di euro per il 2025 e 20 milioni per il 2026, per offrire un sostegno concreto a chi si trova in difficoltà a causa della perdita di reddito.

Il bonus elettrodomestici

Anche il settore educativo è stato oggetto di attenzione. Un emendamento prevede un contributo fino a 200 euro per l‘acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro, con l‘obiettivo di promuovere il risparmio energetico e sostenere l‘economia domestica.