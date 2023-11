"La manovra non aiuta lo sviluppo sostenibile"

Il Disegno di Legge di Bilancio 2024 appare fortemente insoddisfacente in quanto non contribuisce ad attuare la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata dal governo Meloni due mesi fa, non fa chiarezza sulle fonti di finanziamento per gli investimenti che l’esecutivo intende escludere dal Pnrr e non ridurrà le disuguaglianze che caratterizzano il nostro Paese. E’ quanto emerge dal Policy brief pubblicato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in cui si afferma che "il Ddl appare caratterizzato da una sostanziale inadeguatezza a stimolare una dinamica economica positiva in presenza di forti e numerose tensioni geopolitiche. Inoltre, il provvedimento non contribuisce a portare il Paese su un percorso di sviluppo sostenibile capace di affrontare in modo determinato le grandi sfide che abbiamo davanti, dalla transizione ecologica giusta alla riduzione delle disuguaglianze".

Di questi temi si è discusso nel corso dell’ASviS Live svoltosi ieri a Roma nella CEOForLife Clubhouse Montecitorio, dove esponenti di istituzioni, politica e società civile si sono confrontati sulla dimensione economica dello sviluppo sostenibile, partendo proprio dai contenuti del Policy brief e del Rapporto ASviS 2023 pubblicato il 19 ottobre.

All’incontro, introdotto e coordinato da Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, sono intervenuti Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze e tesoro del Senato, Maria Cecilia Guerra, deputata e responsabile delle politiche del lavoro del Pd, Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanna Melandri, presidente di Social Impact Agenda per l’Italia, Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice di Italia Viva.

Alberto Levi