La manovra della discordia

Si infiamma lo scontro politico sulla manovra economica. E nel mirino finiscono anche i vertici “tecnici” del Mef, a partire dalla Ragioneria generale dello Stato. I più agguerriti sono gli esponenti di Forza Italia, a partire dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che non ha per nulla digerito neanche la versione riveduta e corretta che ridimensiona l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi anche per il primo immobile, dal 21 al 26%. L’incremento è riservato solo in caso di “locazioni” gestite dagli intermediari. Ma Tajani è categorico: la norma va ritirata.

"In Consiglio dei ministri non si è parlato né di case né di dividendi", ha osservato. Poi l’affondo contro i tecnici: "Mi sembra che, a volte, da parte di qualcuno, qualche grand commis del ministero delle Finanze, ci sia la tentazione di punire, di reintrodurre imposte. Ma è la politica che decide". Sotto tiro ci sarebbe Daria Perrotta, voluta da Giancarlo Giorgetti alla guida della Ragioneria, che avrebbe fatto muro contro molte delle richieste avanzate dai partiti. Ma sulla cedolare secca non nasconde la sua irritazione il leader della Lega, Matteo Salvini: "Devo parlare con Giorgetti, c’è qualcosa da fasare" contro quella "tassa sciocca" sugli affitti brevi che ha "un gettito minimo" e va a ledere la proprietà privata, "è entrata inavvertitamente in manovra". Poi un nuovo attacco alle banche: "Più si lamentano, più presentiamo emendamenti per aumentare il prelievo. Ogni lamentela porterà a un 1% di Irap in più e con quei soldi faccio sei piani casa".

Ma la tensione sale di tono anche fra i partiti della maggioranza. Ieri, fra Lega e Forza Italia, sono scoppiate scintille su altri due fronti. Il primo è stato quello del definanziamento della Metro C di Roma. Per il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, è "un grave errore", ma anche Tajani, stavolta dal pulpito del Forum economico del Mattino, si appella al collega vicepresidente, Matteo Salvini, affinché si prodighi con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per ottenere una retromarcia.

Dal ministro delle Infrastrutture arriva una replica piccata: "La Lega smentisce categoricamente una notizia infondata: la manovra non prevede alcun taglio ai fondi per la Metro C. Le cifre citate da Tajani, 50 milioni di euro, non sono tagli, ma una semplice riprogrammazione di risorse. Contrariamente a quanto sostiene il ministro degli Esteri, questa operazione consente di utilizzare meglio le risorse, non di ridurle".

Botta e risposta fra i due vicepremier anche sulla questione delle nomine nei porti: "Oggi leggo sul Gazzettino: “Nomine dei porti fermi per dissidi tra Lega e Fratelli d’Italia“. Quelle nomine le faccio io, perché essere attaccati dalle opposizioni ci sta, ma essere infastiditi da chi non è all’opposizione ci sta di meno. E siccome la pazienza ha un termine, il mio si è esaurito".

Sul piede di guerra anche i Comuni, che chiedono un incontro con il ministro dell’Economia. Non bastano i segnali positivi presenti nella manovra – che pure ci sono, come osservato dal direttivo Anci –, ma quelle che vengono descritte come "pesanti criticità finanziarie" metterebbero infatti a rischio la possibilità dei Comuni di garantire "servizi essenziali" e la "capacità d’investimento". In sintesi, i sindaci chiedono risorse per questioni che reputano "prioritarie": casa, sicurezza e trasporti. E qualche mal di pancia si registra anche in Confindustria, per il capitolo sulla tassazione dei dividendi.

Fibrillazioni che aumentano proprio nel momento in cui parte l’iter della manovra al Senato: la prossima settimana si terrà l’ufficio di presidenza della Commissione Bilancio per stilare, in accordo con le opposizioni, un calendario dei lavori. Potranno esserci "degli aggiustamenti" purché si rispettino i saldi. Ed è previsto solo un piccolo fondo di cento milioni per le richieste dei parlamentari.