La holding Lagfin lancia bond convertibile

Lagfin (in foto il ceo Pietro Cimiotta), la società dei Garavoglia azionista di controllo di Campari, ha lanciato un bond senior unsecured con scadenza 2028, per un importo di circa 535 milioni di euro, convertibile in azioni ordinarie Campari. L’emissione servirà per riacquistare 330 milioni di euro di obbligazioni convertibili in azioni.