La Germania apre all’Italia sul Mes "Accordo a breve"

BRUXELLES

Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, tende una mano all’Italia sul Meccanismo europeo di stabilità: si aspetta, dice, la ratifica della riforma ancora mancante da Roma "in un periodo di tempo abbastanza breve", ma dopo uno scambio "sugli sviluppi futuri" del Mes. "Sono convinto che troveremo un accordo" ha affermato Lindner, aggiungendo che rispetto alla trattativa sulla riforma del Patto di stabilità e crescita "abbiamo bisogno della garanzia che ci sia un livello minimo di riduzione del debito all’anno e l’1% non è eccessivamente ambizioso in tempi normali". Del resto, un ritorno al 60% massimo del debito sul Pil, previsto dai trattati, "non avverrebbe nell’arco della mia vita". Dal ministro tedesco, infine, nessun timore sul fatto che la mancata ratifica dell’Italia possa creare problemi in caso di una crisi bancaria.