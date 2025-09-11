La free lance economy e le nuove tecnologie per i liberi professionisti

Roma, 11 settembre 2025 – La freelance economy italiana è in crescita. Più di un lavoratore su cinque nel 2024 era un libero professionista, il che fa dell'Italia uno dei tassi di lavoro autonomo più alti dell'UE. A livello globale, il lavoro autonomo cresce del 5% all'anno e si prevede che la gig economy triplicherà fino a raggiungere 1.800 miliardi di dollari entro il 2032. Ma non si tratta solo di numeri, bensì di una risposta al cambiamento del mondo del lavoro. Mentre le soluzioni digitali diventano più accessibili e i professionisti cercano carriere significative, gli strumenti e le opportunità a loro disposizione si evolvono. Dagli spazi di co-working di Milano e Roma alle promenade di Palermo, i freelance italiani stanno scoprendo – secondo un’indagine di myPos – come i giusti tool digitali possano trasformare il loro potenziale di guadagno.

Strumenti che potenziano il lavoro on the move

I freelance italiani sono sempre in movimento. Un designer potrebbe iniziare la giornata in un caffè di Firenze, rispondere a una chiamata di un cliente nel pomeriggio e finire a casa. Un consulente autonomo potrebbe essere a Roma una settimana e a Napoli la settimana successiva. Il loro spazio di lavoro è ovunque si trovino loro e il successo dipende da una vera e propria cassetta degli attrezzi digitale. Questa strumentazione è essenziale: dispositivi di pagamento che funzionano ovunque, software di fatturazione affidabili, applicazioni finanziarie che comprendono le entrate irregolari e conti aziendali che non penalizzano i piccoli lavori o quelli stagionali. Quando questi tool funzionano tutti insieme, il freelance è affidabile. Quando non funzionano, ogni transazione può diventare un problema.

I pagamenti

Il grattacapo più grande? Essere pagati. Non deve essere d’intoppo perché rallenterebbe il momentum positivo del freelance stesso, e non deve nemmeno essere un pensiero quando poi a fine mese arrivano le spese. I sistemi di pagamento tradizionali non sono stati costruiti per questa realtà. Presuppongono una sede fissa, un volume prevedibile e un flusso di cassa in grado di assorbire i ritardi. Addebitano tariffe mensili indipendentemente dall'utilizzo e ci mettono giorni per ricevere il denaro. Le aziende che hanno saputo cogliere questo modello, lo stravolgono. Addebitano i costi solo al momento dell'utilizzo: nessun canone mensile, nessun costo di installazione, nessuna penale. Soprattutto, offrono pagamenti istantanei. Quando un cliente paga, il denaro è immediatamente disponibile: myPOS è stato il primo in Europa a offrire questo servizio una decina di anni fa e rimane l'unico a farlo senza costi aggiuntivi. Anche l'hardware è importante. I lettori myPOS, ad esempio, hanno schede SIM integrate che funzionano in tutta Europa. Non c'è bisogno di cercare il WiFi in un mercato a Firenze, né di spiegare a un cliente perché non è possibile elaborare un pagamento a causa della scarsa connessione a Internet.

Nuovi modelli di business per i freelance

Il boom dei freelance in Italia ha dato il via a una nuova tendenza. I professionisti che hanno imparato a lavorare in modo indipendente stanno scoprendo nuovi modelli di business. Le stesse abilità che li hanno portati al successo come freelance - relazioni, comprensione delle esigenze dei clienti, chiusura dei deal - stanno aprendo le porte a nuove opportunità. Non si tratta di lavori di vendita tradizionali. Le aziende stanno creando programmi per i professionisti indipendenti, offrendo provvigioni illimitate, orari flessibili e la libertà di scegliere i clienti. I freelance ottengono il supporto del brand senza vincoli aziendali e lo sviluppo professionale senza sacrificare la flessibilità. myPOS ha riconosciuto questo cambiamento e ha costruito un programma basato su questi principi. I consulenti freelance lavorano alle loro condizioni: nessun obiettivo di vendita, nessun orario obbligatorio, potenziale di commissione illimitato. Ricevono formazione, assistenza e risorse di marketing, ma con la libertà di utilizzarle come desiderano. Questi programmi creano anche qualcosa che spesso manca ai liberi professionisti: la community. I consulenti si uniscono a team regionali, condividono strategie, vittorie e si sostengono a vicenda. Non si tratta di un impiego tradizionale, né di puro freelance. È un nuovo modello che riconosce l'evoluzione del lavoro e offre agli indipendenti un modo per scalare senza sacrificare ciò che li ha spinti a lavorare come freelance.

Il prossimo capitolo per i liberi professionisti

La trasformazione dell'Italia riflette un cambiamento fondamentale del lavoro. Con i pagamenti mobili in crescita del 61% su base annua nel 2024 e il mercato dei pagamenti digitali in crescita verso i 18,4 miliardi di dollari entro il 2030, è l'infrastruttura che ora supporta la vera indipendenza dei freelance. Con la giusta tecnologia e piattaforme innovative, i liberi professionisti e i piccoli commercianti possono competere con le aziende più grandi, offrendo servizi personalizzati supportati da operazioni efficienti e digitali. Il successo oggi non consiste nel fare tutto da soli. Si tratta di avere la libertà di scegliere, la giusta infrastruttura digitale e una rete di supporto. Si tratta di un modello che si adatta al modo in cui le persone lavorano davvero.