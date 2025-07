La Francia premia Diego Della Valle: "L’artigianato diventi stile di vita"

Un riconoscimento internazionale per un imprenditore "illuminato" che, nel tempo, ha saputo coniugare la sua attività con un impegno costante e appassionato per sostenere l’arte, la moda e il patrimonio culturale. La decisione del governo francese di insignire Diego della Valle del titolo di ‘Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres’ è importante per diversi motivi. E non solo perché il grado di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere è una delle principali onorificenze della Repubblica francese e viene conferito a personalità che si sono distinte per il loro eccezionale contributo alla diffusione delle arti e della cultura in Francia e nel mondo. Ma riconosce il costante impegno dell’imprenditore marchigiano sul fronte dell’arte e il forte legame di riconoscenza e amicizia con una capitale della cultura come Parigi, dove Della Valle ha sostenuto istituzioni di rilievo come il Musée des Arts Décoratifs.

Il contributo del presidente del Gruppo Tod’s (che include anche Fay, Hogan e le maison francesi Roger Vivier e Schiaparelli) ha avuto molte tappe significative, dalla moda al restauro del Colosseo e del Colle dell’Infinito di Recanati, dalla costruzione dello stabilimento di Arquata sino agli investimenti che hanno creato "un Dna congiunto italo-francese", come ha ricordato l’ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D’Alessandro.

A consegnare la "croce" di Cavaliere, nel salone del ministero della Cultura, a pochi passi dal Palais Royal, è stata la responsabile del dicastero Rachida Dati, presente anche il suo omologo italiano, Alessandro Giuli. Nel corso del suo intervento, dopo aver ricordato le origini marchigiane di Della Valle e il percorso che lo ha portato a creare un gruppo internazionale, Rachida Dati ha sottolineato la capacità di Della Valle di "unire la raffinatezza italiana all’eccellenza francese, contribuendo alla rinascita di maison come Schiaparelli e Roger Vivier, oggi simboli condivisi di savoir-faire". L’imprenditore ha ringraziato senza retorica ma con un tono semplice e diretto, lanciando anche un messaggio alle giovani generazioni: "Viaggiare nel mondo e poi tornare nei nostri Paesi, dove il senso della cultura e il piacere estetico sono così vivi, ci ricorda quanto sia importante trasmettere valori veri. Dobbiamo avvicinare i giovani all’artigianato, perché diventi uno stile di vita".

Per un evento così importante, l’imprenditore ha voluto, al suo fianco, la famiglia, con il figlio Filippo e il nipote Leonardo, gli amici di "lunga data" e le istituzioni più vicine: dal presidente di Rcs Urbano Cairo a Luca Cordero di Montezemolo, dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana all’ex direttore di Le Monde, Jean-Marie Colombani, ai manager Enzo Manes e Pietro Beccari.