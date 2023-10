La Fieg: un piano straordinario per le edicole a Roma: democrazia e informazione

"Là dove c’è una edicola c’è un faro di informazione e un presidio di democrazia". A dirlo il presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Monti Riffeser, in relazione all’iniziativa "La Notte delle edicole" organizzata dal SI.NA.GI, il sindacato di categoria dei giornalai italiani.

"Gli editori della Fieg – precisa Riffeser – sono preoccupati della continua diminuzione del numero dei punti vendita di giornali e dell’aumento di aree di totale desertificazione e chiedono, insieme agli edicolanti, interventi immediati per garantire una rete capillare necessaria per favorire il contatto tra l’offerta di informazione di qualità e i lettori . Negli ultimi anni gli interventi di sostegno pubblico alle edicole, richiesti con forza anche dalla Fieg, hanno contrastato in maniera efficace la crisi della rete di vendita della stampa".

"Si tratta – osserva ancora Riffeser – di continuare su questa strada definendo un piano straordinario, condiviso da editori, edicolanti e distributori e con la collaborazione delle istituzioni, centrali e locali, per aumentare il numero di punti vendita e creare nuove opportunità di diffusione dei giornali".

Al governo e al Parlamento le edicole chiedono che il credito d’imposta riconosciuto a fronte di spese sostenute per l’attività "diventi strutturale, come pure il bonus per il sostegno della diffusione capillare della carta stampata su tutto il territorio nazionale finanziato dal Fondo per l’editoria con una dotazione di almeno 25 milioni di euro, che sia riconosciuto lo status di lavoro usurante per chi opera in edicola e una nuova rottamazione delle licenze con accompagnamento alla pensione degli edicolanti".