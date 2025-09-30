Lunedì 29 Settembre 2025

Valerio Baroncini
Economia
EconomiaLa fibra ottica accende il Trentino. Open Fiber ha completato la rete
30 set 2025
EGIDIO SCALA
Economia
  3. La fibra ottica accende il Trentino. Open Fiber ha completato la rete

La fibra ottica accende il Trentino. Open Fiber ha completato la rete

Banda Ultra Larga, concluso il piano. L’ad Gola: "Traguardo per cittadini e attività, ora acceleriamo sul take up"

Il Trentino è ufficialmente connesso con il completamento del Piano Banda Ultra Larga (BUL): un’opera strategica che ha portato la connettività in fibra ottica FTTH – Fiber To The Home, fibra fino a casa – a 164 Comuni delle cosiddette aree bianche, periferiche e lontane dalle grandi città. L’annuncio, dato dalla Provincia autonoma di Trento con Infratel Italia, Open Fiber e Trentino Digitale, segna la conclusione di un progetto avviato nel 2018 che cancella il digital divide in gran parte della Provincia.

Il risultato è frutto di un accordo istituzionale tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Provincia autonoma di Trento, supportato dalle rispettive società in-house Infratel e Trentino Digitale, con Open Fiber come soggetto esecutore. L’infrastruttura realizzata è imponente: 2.428 chilometri di rete in fibra ottica per circa 214 mila unità immobiliari (tra case e aziende) nelle aree periferiche, a beneficio di quasi 300mila abitanti. In quelle aree dove la fibra non era realizzabile per motivi fisici o geografici, è stata garantita una connessione ultra-veloce tramite onde radio con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), coprendo oltre 40mila immobil. La rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita da Open Fiber per 20 anni. L’investimento ha superato i 135 milioni di euro, di cui quasi 73 milioni sono stati messi a disposizione dalla Provincia di Trento tramite risorse dirette e fondi europei (FSC e FEASR).

Il successo del Piano BUL dimostra l’efficacia del modello di collaborazione adottato e rappresenta un investimento concreto sulla qualità della vita dei trentini e sul futuro dell’autonomia locale, "un traguardo essenziale per i cittadini e le attività del territorio" per Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber. "Riteniamo – continua Gola – che, a livello nazionale, ci siamo ormai le condizioni per far partire un vero processo di superamento della vecchia tecnologia, di switch off, che possa portare al superamento del rame e al passaggio alla fibra per una percentuale molto significativa delle connessioni".

Achille Spinelli, Achille Spinelli, vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore provinciale allo Sviluppo Economico, Lavoro, Famiglia, Università e Ricerca, ha espresso grande soddisfazione, definendo il completamento del Piano BUL come "un traguardo importante e il risultato della collaborazione tra pubblico e privato". "Il completamento del Piano Bul in Trentino rappresenta un risultato concreto e tangibile della missione di Infratel: ridurre il divario digitale e portare connettività di qualità anche nei territori più periferici", ha commentato Pietro Piccinetti, ad di Infratel Italia.

Fondamentale è stato il supporto di Trentino Digitale. Il direttore generale Kussai Shahin ha svelato i numeri: Trentino Digitale ha concesso a Open Fiber l’accesso a 940 chilometri di cavidotti e 42 centrali, fornendo il 38,31% dell’infrastruttura realizzata e gestendo la verifica e il collaudo di centinaia di progetti. Il presidente Paolo Girardi ha confermato l’impegno a continuare a sviluppare asset strategici per rendere il Trentino "un ecosistema sempre più connesso, innovativo e competitivo". "Sono oltre 60 i nuovi servizi digitalizzati – ha spiegato Cristiana Pretto, dirigente generale di unità di missione strategica digitalizzazione e reti della Provincia – che andremo a offrire alla comunità, ai quali si sommano altrettanti del Consorzio comuni trentini".

Il progetto Bul ha concentrato le sue risorse laddove l’investimento privato non ha alcun ritorno ed è qui che è riuscito a costruire un’infrastruttura estesa e potente per cittadini e imprese. L’obiettivo è ora l’aumento del tasso di attivazione dei servizi (take-up) nelle aree bianche, che in Trentino si attesta già al 9,8%, un dato vicino alla media nazionale che rimane del 9,9%.

E su questo è tornato anche Gola, che ha sottolineato come "l’infrastruttura realizzata da Open Fiber diventa così un volano per sostenere la competitività delle aziende e del turismo in un territorio conosciuto a livello internazionale per le sue qualità e unicità paesaggistiche". Ma accelerando sul take up. Secondo l’ad dell’azienda leader per la fibra ottica, infatti, "adesso è fondamentale promuovere ed incentivare l’adozione della rete FTTH".

