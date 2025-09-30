La fibra ottica accende il Trentino. Open Fiber ha completato la rete

Il Trentino è ufficialmente connesso con il completamento del Piano Banda Ultra Larga (BUL): un’opera strategica che ha portato la connettività in fibra ottica FTTH – Fiber To The Home, fibra fino a casa – a 164 Comuni delle cosiddette aree bianche, periferiche e lontane dalle grandi città. L’annuncio, dato dalla Provincia autonoma di Trento con Infratel Italia, Open Fiber e Trentino Digitale, segna la conclusione di un progetto avviato nel 2018 che cancella il digital divide in gran parte della Provincia.

Il risultato è frutto di un accordo istituzionale tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Provincia autonoma di Trento, supportato dalle rispettive società in-house Infratel e Trentino Digitale, con Open Fiber come soggetto esecutore. L’infrastruttura realizzata è imponente: 2.428 chilometri di rete in fibra ottica per circa 214 mila unità immobiliari (tra case e aziende) nelle aree periferiche, a beneficio di quasi 300mila abitanti. In quelle aree dove la fibra non era realizzabile per motivi fisici o geografici, è stata garantita una connessione ultra-veloce tramite onde radio con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), coprendo oltre 40mila immobil. La rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita da Open Fiber per 20 anni. L’investimento ha superato i 135 milioni di euro, di cui quasi 73 milioni sono stati messi a disposizione dalla Provincia di Trento tramite risorse dirette e fondi europei (FSC e FEASR).

Il successo del Piano BUL dimostra l’efficacia del modello di collaborazione adottato e rappresenta un investimento concreto sulla qualità della vita dei trentini e sul futuro dell’autonomia locale, "un traguardo essenziale per i cittadini e le attività del territorio" per Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber. "Riteniamo – continua Gola – che, a livello nazionale, ci siamo ormai le condizioni per far partire un vero processo di superamento della vecchia tecnologia, di switch off, che possa portare al superamento del rame e al passaggio alla fibra per una percentuale molto significativa delle connessioni".

Achille Spinelli, Achille Spinelli, vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore provinciale allo Sviluppo Economico, Lavoro, Famiglia, Università e Ricerca, ha espresso grande soddisfazione, definendo il completamento del Piano BUL come "un traguardo importante e il risultato della collaborazione tra pubblico e privato". "Il completamento del Piano Bul in Trentino rappresenta un risultato concreto e tangibile della missione di Infratel: ridurre il divario digitale e portare connettività di qualità anche nei territori più periferici", ha commentato Pietro Piccinetti, ad di Infratel Italia.

Fondamentale è stato il supporto di Trentino Digitale. Il direttore generale Kussai Shahin ha svelato i numeri: Trentino Digitale ha concesso a Open Fiber l’accesso a 940 chilometri di cavidotti e 42 centrali, fornendo il 38,31% dell’infrastruttura realizzata e gestendo la verifica e il collaudo di centinaia di progetti. Il presidente Paolo Girardi ha confermato l’impegno a continuare a sviluppare asset strategici per rendere il Trentino "un ecosistema sempre più connesso, innovativo e competitivo". "Sono oltre 60 i nuovi servizi digitalizzati – ha spiegato Cristiana Pretto, dirigente generale di unità di missione strategica digitalizzazione e reti della Provincia – che andremo a offrire alla comunità, ai quali si sommano altrettanti del Consorzio comuni trentini".

Il progetto Bul ha concentrato le sue risorse laddove l’investimento privato non ha alcun ritorno ed è qui che è riuscito a costruire un’infrastruttura estesa e potente per cittadini e imprese. L’obiettivo è ora l’aumento del tasso di attivazione dei servizi (take-up) nelle aree bianche, che in Trentino si attesta già al 9,8%, un dato vicino alla media nazionale che rimane del 9,9%.

E su questo è tornato anche Gola, che ha sottolineato come "l’infrastruttura realizzata da Open Fiber diventa così un volano per sostenere la competitività delle aziende e del turismo in un territorio conosciuto a livello internazionale per le sue qualità e unicità paesaggistiche". Ma accelerando sul take up. Secondo l’ad dell’azienda leader per la fibra ottica, infatti, "adesso è fondamentale promuovere ed incentivare l’adozione della rete FTTH".