La Fed taglia i tassi di un quarto di punto. No del trumpiano Miran:: "È troppo poco"

La Fed taglia i tassi per la prima volta nel 2025. Ma non di quanto avrebbe voluto Donald Trump. Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4,0% e il 4,25%. L’istituto guidato da Jerome Powell (foto) dovrebbe tagliare l’indice altre due volte nel 2025, per un totale di mezzo punto. È quanto emerge dalle dot-plot, le tabelle con le intenzioni di voto dei membri del Fomc.

Il taglio dello 0,25%, è bene precisarlo, non è stato votato all’unanimità perché all’interno del Comitato Stephen I. Miran, l’ideologo del piano dazi e fedelissimo del presidente Donald Trump, avrebbe preferito un taglio dello 0,5%.

Wall Street ha reagito freddamente alla notizia: il Dow Jones guadagna lo 0,98%, lo S&P 500 lo 0,19% mentre il Nasdaq cede lo 0,1%. Per quanto riguarda l’indice tecnologico, pesa molto la giornata nera di Nvidia, che è arrivata a perdere quasi il 4%. Il colosso tecnologico è stato penalizzato dalla decisione di Pechino di vietare alle aziende cinesi l’acquisti dei chip dell’impresa americana.

La Fed sempre ieri ha rivisto al rialzo le stime di crescita per il 2025 all’1,6%. Per il 2026 la crescita dell’economia statunitense è stimata all’1,8%, per il 2027 all’1,9%. A giugno le stime erano dell’1,4% per quest’anno, dell’1,6% per il 2026, e dell’1,8% per il 2027. Confermate le stime sull’inflazione del 2025 al 3% e riviste al rialzo al 2,6% (+0,2%) quelle per il 2026.