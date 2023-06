La Fed si prende una pausa: tassi invariati

NEW YORK

La Federal Reserve si concede una pausa e lascia invariati, per la prima volta in 15 mesi, i tassi di interesse. Dopo dieci rialzi consecutivi, la banca centrale americana mantiene il costo del denaro fermo in una forchetta fra il 5% e il 5,25%. Ieri la Fed ha anche rilasciato le nuove stime sull’economia Usa: per il 2023 vede il Pil in rialzo dell’1% (contro la stima di marzo che limava l’aumento allo 0,4%), mentre nel 2024 e nel 2025 c’è un leggero taglio (0,1 punti), con una crescita ora vista rispettivamente all’1,1 e all’1,8%. Quanto alla disoccupazione, per il 2023 la nuova stima è tagliata al 4,1% (-0,4%) con un’inflazione al 3,2% (-0,1%). Per il 2023 la nuova stima sui tassi federali è invece salita al 5,6% (contro il 5,1 di marzo). Questo rialzo – frutto delle indicazioni fornite dai partecipanti al comitato di politica monetaria – sembra così indicare la possibilità per i tassi di altri due rialzi da 25 punti base, mentre il mercato scommetteva su un solo altro ritocco per l’anno in corso. Per il primo taglio, invece, bisognerà aspettare il 2024, forse solo nel secondo semestre.