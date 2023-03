La "fabbrica del sole" dove niente è mai stato così grande

LA GIGAFACTORY 3Sun di Catania, presentata qualche settimana fa, è più grande della somma di tutti gli impianti di produzione di pannelli fotovoltaici in Europa. Ma se la taglia (3 GW entro la fine del 2024) conta, ancora più importante è il contenuto tecnologico dei pannelli che saranno prodotti, pannelli che oltretutto saranno in costante, progressiva evoluzione. In principio (2011) alla 3Sun furono i pannelli a film sottile, poi (dal 2017) si passò a quelli bifacciali e dal 2019, spiega Nicola Rossi, responsabile innovazione di Enel Green Power, 3Sun ha iniziato a produrre "moduli fotovoltaici bifacciali di ultima generazione con celle ad etero-giunzione (Hetero Junction Technology - HJT) che consentono di arrivare, già oggi, al 25% di efficienza come cella, e oltre il 22% come modulo, quindi significativamente sopra dei valori di efficienza dei moduli di mercato che oscillano tra il 20 e il 21%". La tecnologia HJT garantisce alte performance, elevata bifaccialità e un basso degrado del modulo fotovoltaico nel tempo, permettendo di realizzare pannelli solari efficienti e competitivi. "Questi pannelli – prosegue Rossi – permettono di raggiungere una maggiore efficienza e una maggiore prodicibilità, garantendo una vita più lunga del modulo, con minor degrado delle prestazioni nel tempo:...