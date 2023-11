"La diversità per noi è valore e risorsa"

"Fincantieri crede nella diversità come valore e nella disabilità come risorsa. Il nostro impegno si riflette nei numeri: la percentuale di dipendenti con disabilità nel Gruppo a livello globale è aumentata costantemente negli ultimi cinque anni, passando dall’1,9% del 2017 al 2,7% del 2022. In Italia la quota è del 3,5%, mentre in Nord America è del 5,9%". Lo ha dichiarato il direttore HR, Luciano Sale, in relazione alla maratona di ‘4 Weeks 4 Inclusion’, dove l’azienda ha presentato un docufilm i cui protagonisti sono due dipendenti disabili del gruppo che raccontano la diversità attraverso le loro storie.