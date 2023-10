La Consob blocca un’Opa abusiva di Jsc Handel Gruppe

La Consob ha bloccato una "abusiva offerta pubblica di acquisto" su Piaggio promossa da Jsc Handel Gruppe. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la Commissione di sorveglianza sui mercati ha ordinato la "cessazione temporanea per un periodo di 30 giorni" dell’Opa promossa anche "tramite le pagine web" di Linkedin riconducibili a Pierluigi Di Cieri. Nella lettera, di cui la Consob ha disposto l’immediata rimozione, si legge che "Jsc Handel Gruppe ha deciso di lanciare un’offerta pubblica volontaria sulle azioni ordinarie di Piaggio al prezzo di 3,50 euro per azione". Lo scopo sarebbe di "acquisire una partecipazione di controllo nella società" e intende "sostenere il piano strategico, migliorare l’efficienza operativa e sfruttare le sinergie con le altre attività dell’Offerente".