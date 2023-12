La Cina riparte. Un’opportunità per Eurolandia

Villois

La Cina, dopo alcuni anni segnati profondamente dal Covid, rialza la testa. Il Pil del 2023 dovrebbe raggiungere una crescita di oltre 5 punti percentuali, secondo le previsioni del Fmi. Un dato dimezzato in confronto al decennio precedente il Covid, ma pur sempre doppio di quello Usa e di oltre 5 volte quello europeo. Un risultato che riflette pienamente la risalita del consumi e si giova delle ultime misure assunte da Xi Jinping a supporto dell’economia, che hanno ridato smalto all’occupazione, mentre l’inflazione ha pesato per meno della metà di quanto è avvenuto Europa e Italia. I fondamentali dell’economia cinese sembrano solidi: il paradigma di indirizzo sta mutando verso un’economia meno dirigista, ma pur sempre in grado di controllare fughe eccessive in avanti delle tecnologie, pur sapendo sfruttare al meglio le opportunità che i mercati mondiali offrono. Il cambio dei motori per autotrazione da termici a elettrici vede la Cina ai vertici delle produzioni dell’elettrico, grazie anche all’insediamento dei maggiori produttori mondiali di auto.

Ma quale può essere l’incidenza del rilancio dell’economia cinese su Eurolandia? Da una parte un impatto positivo per l’export, visto il numero dei consumatori e soprattutto dei milionari cinesi. Inversamente per l’import, che può invadere i nostri mercati come successe per il tessile 20 anni fa. Adesso nel mirino ci sono l’automotive e l’accessoristica elettronica, oltre alle terre rare, fondamentali per una molteplicità di prodotti europei a cominciare da farmaceutici, cosmetici ed elettronica.