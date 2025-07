La Bce cambia strategia per difendere l’euro

Chi sperava in una tregua monetaria estiva dovrà ricredersi. Dal forum di Sintra, in Portogallo, la Bce manda un messaggio netto: l’incertezza globale impone vigilanza e prontezza d’azione. Il vicepresidente Luis de Guindos prevede un secondo trimestre "quasi piatto" per il Pil dell’Eurozona, ma i tagli dei tassi — dopo quello di giugno — potrebbero riprendere a settembre. Intanto la Fed resta paralizzata dai dazi imposti da Trump, che riaccendono l’inflazione e mettono pressione sul dollaro.

La presidente dell’Eurotower Christine Lagarde coglie il momento come opportunità per l’euro, che potrebbe rafforzare il proprio ruolo come valuta di riserva globale. Ma per riuscirci, serve una politica monetaria più simmetrica e reattiva. È il cuore della nuova ‘strategy review’: la Bce risponderà con forza sia all’inflazione alta che a quella troppo bassa. Addio all’approccio “tollerante” del passato. "Il contesto globale è altamente incerto – ha detto Lagarde – ma siamo attrezzati per ogni tipo di scenario"

Anche il quantitative easing torna in forma "più agile", come ha spiegato Philip Lane, capo economista della Bce. Sullo sfondo, l’avanzata delle criptovalute e delle stablecoin sponsorizzate da Trump spinge la Bce a rafforzare la difesa del sistema finanziario.

Alberto Levi