La Bce aumenta ancora i tassi Ma per le Borse la stretta è finita

di Elena Comelli

Dopo la Fed, la Bce. Le banche centrali continuano la lotta all’inflazione e alzano il costo del denaro di un altro quarto di punto. Ieri l’Eurotower ha portato il tasso principale di rifinanziamento per le banche dal 4 al 4,25%,, mentre la Fed aveva alzato mercoledì il costo del denaro al 5,50%. Per la Bce è il nono rialzo dei tassi in questa stretta monetaria cominciata un anno fa. La mossa avrà ovviamente conseguenze sulla vita di famiglie e imprese, con ripercussioni sui finanziamenti e anche sul debito pubblico. C’è una novità però, rispetto agli ultimi rialzi: non è più scontato che la Bce continui ad aumentare il costo del denaro anche al prossimo appuntamento utile, quello fissato per il 14 settembre.

Di recente anche i banchieri centrali più favorevoli alla stretta, fra cui il presidente della Banca d’Olanda, Klaas Knot, e quello della Bundesbank, Joachim Nagel, hanno messo in dubbio che il prossimo rialzo sia necessario. A settembre e nei prossimi meeting "potremmo alzare i tassi, o mantenerli fermi. E quello che decideremo a settembre non sarà definitivo", ha spiegato la presidente Christine Lagarde. "Spero che questo sia molto chiaro", ha specificato: "Ci stiamo muovendo verso una fase in cui saremo dipendenti dai dati".

Un’affermazione positiva per le Borse europee, che hanno ingranato la marcia chiudendo in netto rialzo. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato il 2,13%, al top da giugno 2008 e con un progresso del 26% da inizio anno, a Francoforte il Dax40 è salito dell’1,7% e a Parigi il Cac40 del 2%. La Bce, in ogni caso, ritiene che l’inflazione resti "troppo alta per troppo tempo", pur ammettendo che "continua a calare" e, ha aggiunto Lagarde, "scenderà ulteriormente nella parte restante dell’anno".

Il cambio di rotta è stato possibile perché gli effetti dei rialzi si stanno vedendo con chiarezza. Lagarde li elenca: le prospettive a breve termine dell’attività economica si sono deteriorate molto, a causa della domanda più debole che pesa sulla manifattura, e anche gli investimenti mostrano segni di peggioramento. Tutti segnali che la politica monetaria si sta trasmettendo con forza all’economia, contraendo il credito a livelli record e raffreddando la domanda.

Le banche, d’altra parte, non esultano. Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha detto che il tempo verificherà l’efficacia e le conseguenze dell’aumento dei tassi deciso ieri dalla Bce "che, a sorpresa, ha deciso anche di azzerare la remunerazione per le banche della riserva obbligatoria che in precedenza era del 3,5%", una decisione che si traduce in un costo rilevante per le banche.

Per i consumatori, invece, non è detto che ci siano grandi ripercussioni, perché l’aumento era già ampiamente scontato dal mercato e proprio per questo l’Euribor era già salito a luglio. Resta il fatto, come ricorda Mutuionline, che da gennaio 2022 la rata di un finanziamento a tasso variabile a 30 anni è già cresciuta del 69,9%.