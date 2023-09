Kkr lavora all’offerta: "Serve altro tempo"

Kkr sta lavorando all’offerta vincolante da presentare a Tim per la Netco e il Mef, che ha firmato a metà agosto il Memorandum con il fondo per partecipare all’acquisto della società della rete, sta a sua volta studiando l’offerta insieme al suo advisor Ubs. La deadline è fissata per fine mese, ma al fondo americano, ora affiancato dal governo, potrebbe servire più tempo per chiudere alcuni passaggi tecnici e per questo sta valutando se chiedere al cda di Tim una proroga. "Questo non deve preoccupare – commentano fonti vicine al dossier – finalmente dopo tanti rumors c’è un pò di silenzio, tutti sono allineati e stanno lavorando" e anche se la Borsa ha reagito all’ipotesi di uno slittamento con alcune prese di beneficio (-1,02% a 0,31 euro) gli analisti non vedono uno scenario mutato. Alla scadenza originaria dell’esclusiva ci sono ancora un paio di settimane e se dovesse servire un breve periodo di proroga è probabile che la richiesta arrivi sul tavolo del board convocato per il 27 settembre.