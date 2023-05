Kfc aprirà 38 nuovi ristoranti in Italia. L’invasione dei fast food nella culla del buon cibo

Roma, 9 maggio 2023 – Nella culla del buon cibo, dei pasti lenti e della dieta mediterranea, i fast food da oltreoceano sono riusciti a ritagliarsi uno spazio anche in Italia, in un mercato sempre più in espansione. E così anche il Bel Paese, decantato da tutti per la sua cucina, fa sempre più gola ai colossi americani del cibo subito pronto, disposti ad investire nuovi capitali in un settore che in tutto il mondo vale oltre 907 miliardi di dollari all’anno.

Kfc: in arrivo 38 aperture e oltre 500 assunzioni

A cominciare da uno degli ultimi arrivati Kfc, approdato in Italia dieci anni fa. La Kentuchy Fried Chicken, il big del pollo fritto famoso per l’immagine del suo fondatore con i baffi e il fiocchetto, il colonnello Harland Sanders, conta 26mila locali in tutto il mondo, di cui 67 in Italia aperti in franchising. Ai quali aggiungere nuove 38 aperture entro l’anno in tutta Italia, per un totale di oltre 500 assunzioni. Solo nel Bel Paese, l’anno scorso, il suo marchio ha generato un giro di affari di 114 milioni di euro, segnando una crescita del 70% in più rispetto al 2021.

Le proiezioni per il 2023 sono ancora più positive: Kfc si prepara a raggiungere un fatturato di 143 milioni di euro, potendo contare sul fatto che le abitudini alimentari in Italia stanno mutando. Il numero dei clienti serviti da Kfc quest’anno sarà infatti più del doppio, se confrontato con i dati del 2021, con ben 20 milioni di persone che hanno mangiato almeno una volta da loro. E per il futuro? Kfc, che fa parte del gruppo Yum! Brands, quotato a Wall Street e proprietario anche di Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger Grill, intende investire sempre di più. Il loro obiettivo, come riportato dal Corriere della Sera in un’intervista a Corrado Cagnola, l’ad di Kfc Italia, è arrivare ad avere 200 ristoranti lungo la Penisola nei prossimi cinque anni.

McDonald’s: 200 nuovi ristoranti entro il 2025

Il più grande big del fast food in Italia rimane comunque McDonald’s. Arrivato da noi 25 anni fa con il primo ristorante a Roma, oggi può contare su 670 locali aperti e 400 milioni di panini serviti in un anno. Solo nel 2021 l’azienda aveva registrato un fatturato di oltre 1,7 miliardi, segnando una crescita del 37% in più rispetto all’anno prima, che si era tradotta in milioni di investimenti: 300 solo sul settore agroalimentare per italianizzare sempre di più il brand. Negli ultimi anni sono stati aperti 60 nuovi ristoranti, e ora il loro obiettivo da qui al 2025 è aprirne altri 200 locali per un totale di circa 12 mila nuove assunzioni, con un occhio di riguardo verso il Centro-Sud, dove McDonald’s sta concentrando i suoi investimenti.

Burger king: 100 nuove aperture in tre anni

Dopo McDonald’s la seconda catena di fast food, che fa i numeri migliori in Italia, è Burger King. Conta 250 ristoranti in tutto il Paese, e anche qui l’obiettivo è investire nuovi capitali: l’azienda punta ad aprire altri 100 punti vendita in tre anni e ad assumere 1.000 persone entro il 2023. Oggi il fatturato medio di un ristorante Burger King in Italia è di circa 1,3 milioni all’anno.

Domino’s Pizza ha mollato l’Italia

Con i fast-food della pizza però è un altro paio di maniche. Dall’America Domino’s Pizza ci aveva provato ad aprire qualche ristorante in Italia nel 2015, ma lo scorso agosto ha deciso di ritirarsi dal Paese della pizza, suscitando l’ironia della stampa di tutto il mondo. Il Washington Post intitolò così la notizia: “Ma che sorpresa: gli italiani preferiscono la loro pizza”. Parliamo comunque di Domino’s Pizza che apre in tutto il mondo una media di 1000 locali all’anno, è presente in 80 Paesi ed è di fatto la catena di pizzerie più grande in tutto il globo. Supera, in fatto di numeri, anche Pizza Hut, anche lei grande assente in Italia.