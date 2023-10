Kering: calano le vendite di Gucci, Saint Laurent e altri marchi nel terzo trimestre. Bene occhiali e gioielli

Milano, 24 ottobre 2023 – Ce lo aspettavamo tutti. Il lusso internazionale soffre, come non mai negli ultimi tempi e certo la situazione geopolitica della guerra Russia-Ucraina prima e ora lo spostamento degli eccidi e delle catastrofi umanitarie a Tel Aviv e a Gaza non possono non ampliare un processo involutivo già in atto. La testimonianza arriva dai risultati del terzo trimestre 2023 del Gruppo Kering di François-Henri Pinault che risentono non poco di queste avversità e forse anche di un atteggiamento cambiato nei confronti degli acquisti di lusso da parte di una clientela sempre più elitaria e quasi inarrivabile per portafoglio che spopola e quasi “respinge” in tutto il mondo il ceto medio e la borghesia.

“Al di là delle complesse condizioni macroeconomiche e dell'indebolimento della domanda in tutto il settore del lusso, l’andamento dei ricavi del terzo trimestre riflette l'impatto delle decisioni di elevare ulteriormente il posizionamento dei nostri marchi e la loro distribuzione – spiega il presidente e Ceo del Gruppo Kering François-Henri Pinault –. L'organizzazione che abbiamo messo in atto a luglio ci consentirà di rafforzare la guida delle nostre maison nell'attuale contesto di mercato e di riaffermare il nostro posizionamento e ruolo. Con l'acquisizione di Creed completata la scorsa settimana, è entrata a far parte della nostra famiglia una delle più prestigiose case di fragranze al mondo, rafforzando le nostre ambizioni nel settore della bellezza". Pinault confida molto nei profumi di un marchio galattico e storico come Creed, in fase di riposizionamento e revisione di immagine.

Ed ecco i risultati del terzo trimestre, luglio-settembre 2023, dei vari marchi del Gruppo Kering e quelli complessivi. Per il bilancio del terzo trimestre del Gruppo di Pianult le vendite sono diminuite del -9% a tassi comparabili e del -13% a tassi correnti, raggiungendo 4,5 miliardi di euro. Di queste le vendite retail sono pari al 78% del totale vendite, incluso on-line: -6%. Le vendite wholesale sono pari al 22% del totale vendite: -20%.

La performance è da attribuire principalmente a uno scenario macroeconomico particolarmente avverso, a un calo del traffico nei negozi, e a un minor contributo dell’e-commerce. Le vendite del Gruppo Kering nei primi nove mesi ammontano a 14,6 miliardi di euro (-2% a tassi comparabili, -3% a tassi correnti).

Veniamo ora a Gucci. Nel terzo trimestre, le vendite sono diminuite del -7% a tassi comparabili e del -14% a tassi correnti, raggiungendo 2,2 miliardi di euro. Di queste vendite retail: - 7%, vendite wholesale: - 17%. Le vendite nei primi nove mesi ammontano a 7,3 miliardi di euro (-2% a tassi comparabili, -5% a tassi correnti).

Per Saint Laurent nel terzo trimestre, le vendite sono diminuite -12% a tassi comparabili e del -16% a tassi correnti, raggiungendo 768 milioni di euro, con vendite retail: - 4% e vendite wholesale: - 38%. Le vendite nei primi nove mesi ammontano a 2,3 miliardi di euro (in linea con i primi nove mesi 2022 a tassi comparabili, -2% a tassi correnti).

In calo anche i profitti di Bottega Veneta. Nel terzo trimestre, le vendite sono diminuite -del 7% a tassi comparabili e del -13% a tassi correnti, raggiungendo 381 milioni di euro, di cui vendite retail: - 2% e vendite wholesale: -30%. Le vendite nei primi nove mesi ammontano a 1,2 miliardi di euro (-1% a tassi comparabili, -5% a tassi correnti).

Per tutti gli altri marchi di Kering le vendite nel terzo trimestre hanno raggiunto 805 milioni di euro. La performance di Balenciaga è stata differente a seconda delle regioni (eccellente in Asia-Pacific e Giappone, debole nei mercati occidentali); Alexander McQueen invece ha registrato un rallentamento. Le vendite di Brioni sono cresciute in modo robusto, grazie all’efficace combinazione tra offerta di sartoria e abbigliamento per il tempo libero.

La performance positiva di Boucheron riflette il successo delle sue collezioni di Alta Gioielleria e Gioielleria.

Pomellato ha registrato una solida crescita nei suoi negozi, mentre Qeelin ha mostrato un ottimo slancio, soprattutto in Asia-Pacific.

In aumento invece i ricavi di Kering Eyewear che sono stati pari a 331 milioni di euro nel terzo trimestre del 2023, in crescita del 34% a tassi correnti – grazie al contributo di Maui Jim – e del 2% a tassi comparabili. La crescita è stata trainata principalmente dalle vendite di montature da vista, dopo una prima metà dell’anno spinta dalle vendite di occhiali da sole. E gli occhiali sono la sola nota positiva e vantaggiosa di questo bilancio dei primi tre trimestri dell’anno.