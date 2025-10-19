Kering tratta con L’Oreal per vendere ‘Beautè’

La prima mossa di Luca De Meo, alla guida di Kering dal 15 settembre, potrebbe essere la vendita della divisione “Beautè“ a L’Oreal. Un’operazione da oltre 3 miliardi di euro, secondo un’indiscrezione del Wall Street Journal, che permetterebbe una seria sforbiciata al debito. Il gruppo del lusso francese sta cercando il rilancio ma è ancora segnato dal calo delle vendite e degli utili, una crisi di performance di Gucci e gravato a fine giugno da 9,5 miliardi di debito (3,4 volte il rapporto con l’ebitda). Un piano industriale vero e proprio dovrebbe arrivare nel 2026 ma la cura De Meo è già iniziata con la riorganizzazione della maison fiorentina e la nomina di Francesca Bellettini a presidente e ad. Tra le priorità del manager ci sono la riduzione del debito con una razionalizzazione del portafoglio e se l’indiscrezione del Wall Street Journal sarà confermata il primo ramo tagliato sarà la divisione che dopo due anni è ancora in rosso.

Nel 2023 il gruppo francese decise di entrare nel ‘beauty’ per sostenere le sue maison, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Pomellato e Qeelin, nello sviluppo della loro attività nel settore, l’obiettivo dichiarato era "renderlo un volano di crescita". Il primo passo è stato a giugno dello stesso anno l’acquisizione di Creed, storica maison di alta profumeria creata nel 1760; poi un anno fa il lancio della sua prima fragranza in collaborazione con Bottega Veneta.

Il semestre si è chiuso con una perdita operativa di 60 milioni di euro (anche se in deciso miglioramento rispetto ai 95 milioni del primo semestre 2024), con un fatturato cresciuto del 9% a 150 milioni di euro. "L’accordo potrebbe essere annunciato già la prossima settimana" si legge sul WSJ, che cita fonti vicine alle trattative.

Red. Eco.