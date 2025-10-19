Domenica 19 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
Economia
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Schlein MeloniAttentato RanucciAumento sigaretteAppendino M5sSinner AlcarazBtp Valore
Acquista il giornale
EconomiaKering tratta con L’Oreal per vendere ‘Beautè’
19 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Kering tratta con L’Oreal per vendere ‘Beautè’

Kering tratta con L’Oreal per vendere ‘Beautè’

La prima mossa di Luca De Meo, alla guida di Kering dal 15 settembre, potrebbe essere la vendita della divisione...

Luca De Meo, ceo di Kering

Luca De Meo, ceo di Kering

La prima mossa di Luca De Meo, alla guida di Kering dal 15 settembre, potrebbe essere la vendita della divisione “Beautè“ a L’Oreal. Un’operazione da oltre 3 miliardi di euro, secondo un’indiscrezione del Wall Street Journal, che permetterebbe una seria sforbiciata al debito. Il gruppo del lusso francese sta cercando il rilancio ma è ancora segnato dal calo delle vendite e degli utili, una crisi di performance di Gucci e gravato a fine giugno da 9,5 miliardi di debito (3,4 volte il rapporto con l’ebitda). Un piano industriale vero e proprio dovrebbe arrivare nel 2026 ma la cura De Meo è già iniziata con la riorganizzazione della maison fiorentina e la nomina di Francesca Bellettini a presidente e ad. Tra le priorità del manager ci sono la riduzione del debito con una razionalizzazione del portafoglio e se l’indiscrezione del Wall Street Journal sarà confermata il primo ramo tagliato sarà la divisione che dopo due anni è ancora in rosso.

Nel 2023 il gruppo francese decise di entrare nel ‘beauty’ per sostenere le sue maison, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Pomellato e Qeelin, nello sviluppo della loro attività nel settore, l’obiettivo dichiarato era "renderlo un volano di crescita". Il primo passo è stato a giugno dello stesso anno l’acquisizione di Creed, storica maison di alta profumeria creata nel 1760; poi un anno fa il lancio della sua prima fragranza in collaborazione con Bottega Veneta.

Il semestre si è chiuso con una perdita operativa di 60 milioni di euro (anche se in deciso miglioramento rispetto ai 95 milioni del primo semestre 2024), con un fatturato cresciuto del 9% a 150 milioni di euro. "L’accordo potrebbe essere annunciato già la prossima settimana" si legge sul WSJ, che cita fonti vicine alle trattative.

Red. Eco.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gucci