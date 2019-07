Parigi, 25 luglio 2019 - François Henri Pinault continua a sorridere, soddisfatto dei risultati del primo semestre dell'anno del Gruppo Kering che guida con piglio sicuro e grande entusiasmo. A dargli sicurezza e orgoglio sono i marchi nel suo portafoglio, che lo rendono uno dei giganti del lusso internazionale. Unica eccezione Bottega Veneta che ha visto calare le vendite del 3,8% seppure in crescita nel secondo trimestre, con una quota ancora bassa degli assortimenti nei negozi delle collezioni del nuovo direttore creativo Daniel Lee che ha debuttato a Milano Moda Donna solo nel marzo scorso.

Il Gruppo Kering è in forte crescita di vendite nel suo complesso con +18,8% nei primi sei mesi dell'anno che raggiungono i 7,6 miliardi (+15,3% su base comparabile). Il margine operativo lordo è in grande ascesa, +25,4% pari a 2,3 miliardi, per una incidenza del 29,5% sul totale delle vendite.

E' sempre Gucci il brand superstar, grazie all'impegno e alla bravuta del presidente e ceo Marco Bizzarri e del direttore creativo Alessandro Michele: per la "cassaforte" del Gruppo Kering le vendite del secondo trimestre sono in crescita del 13% (a cambi costanti) pari a 2.292 miliardi di euro. Questo dato conferma ancora una volta il momento positivo del brand fondato a Firenze nel 1921 che vanta un'eccellenza produttiva assoluta specie nella cintura fiorentina e in tutta la Toscana. Nel complesso per Gucci il primo semestre ha fatto registrare vendite pari a +16%, per 4.617 miliardi di euro. Con questi numeri le vendite dei primi sei mesi del 2019 superano le vendite di tutto il 2016. In crescita le vendite retail (+12%), incluse l'e-commerce, con brillanti performance in Asia Pacific (+29%), trainata da Cina continentale e Corea. Molto bene anche l'Europa occidentale con un bel +13%. Vanno molto bene anche i profumi e gli occhiali che hanno generato una performance a doppia cifra delle royalties pari a +16%. Un successo nel maggio scorso anche il lancio della linea make up di Gucci.

Tornando al Gruppo Kering vola sempre più in alto Saint Laurent, con presidente e ceo Francesca Bellettini e direttore creativo Anthony Vaccarello. Nel primo semestre di quest'anno le vendite sono state pari a 973 milioni in crescita del 16,6% su base comparabile. Crescono le vendite retail del 19%,in tutte le regioni.

Ottimo anche il risultato di Kering Eyewear con vendite pari a 320,8 milioni. "La nostra strategia sta dando i frutti che ci attendevamo - spiega Pinault - perchè si basa su creatività, innovazione e dedizione al cliente".