Kering compra il 30% di Valentino. I numeri dell’operazione e il risiko dei giganti della moda

Parigi, 27 luglio 2023 – Nel giorno dei numeri, non certo entusiasmanti, per i fatturati dei primi sei mesi del 2023 per il Gruppo Kering, il Presidente e Ceo Francois-Henri Pinault lancia la sua sfida ai concorrenti e al mondo, dimostrando la voglia di fare sempre meglio, con la decisione di acquisire altri prestigiosi marchi seppure ancora solo con una bella rappresentanza. Un impegno e la sfida al confronto nel mondo della moda e del lusso.

La notizia è grossa: Kering è entrato nel capitale di Valentino acquistando, per ora, il 30 per cento della maison dal gruppo Mayhoola del Fondo Sovrano del Qatar, “nel contesto di una più ampia partnership strategica”.

Kering e Mayhoola hanno stipulato un accordo vincolante acquisendo il 30% del brand Valentino per un corrispettivo in contanti pari a 1,7 miliardi di dollari.

L’accordo prevede un’opzione a favore di Kering di acquisire il 100% del capitale sociale di Valentino non oltre il 2028. La transazione fa parte di una più ampia partnership strategica tra Kering e Mayhoola che potrebbe portare quest’ultima a diventare azionista di Kering.

Oggi il brand Valentino, fondato a Roma nel 1960 da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, conta 211 negozi gestiti direttamente in più di 25 paesi, ha registrato ricavi per 1,4 miliardi di euro e un Ebitda ricorrente di 350 milioni di euro nel 2022.

Splendida l’ultima sfilata di haute couture di Valentino pochi giorni fa al Castello di Chantilly con la prova di bravura magistrale del direttore creativo Pierpaolo Piccioli e del suo atelier di alta moda di Piazza Mignanelli a Roma. La nuova partnership strategica continuerà a puntare su Jacopo Venturini come amministratore delegato di Valentino.

I risultati di Kering

Ma veniamo ora all’esame dei risultati del primo e del secondo trimestre del Gruppo Kering appena diffusi dal quartier generale di Parigi. Numeri che spiegano meglio i grandi cambiamenti che il Chairman e Ceo Francois-Henri Pinault ha annunciato solo una settimana fa, davvero propedeutici a una grande riorganizzazione e razionalizzazione dei vertici del gruppo francese, il secondo nel mondo del superlusso internazionale dopo LVMH che invece due giorni fa coi propri numeri di vendite ha continuato a stupire. Ora questo 30% di Valentino cambia molto dei giochi sul tavolo mondiale del lusso.

I risultati di Kering si possono infatti definire piuttosto modesti, specie rispetto alle “galoppate” dei fatturati del recente passato, e per questo il Presidente ha deciso la riscossa e il gioco di squadra dei nuovi manager, prima fra tutti Francesca Bellettini, che è diventata Deputy Ceo e responsabile dello sviluppo dei marchi continuando ad essere il deus ex machina di Saint Laurent (che tutto sommato in questi prima sei mesi ha tenuto). Dunque risultati non all’altezza delle ambizioni del Gruppo Kering che ha fatto fatica in questi ultimi sei mesi un po’ dappertutto e su tutti i suoi brand di moda che pure sono stellari, primo fra tutti Gucci che pure a fine settembre vedrà l’uscita definitiva del presidente e Ceo Marco Bizzarri, l’uomo del miracolo per tanti anni e tanti fatturati nell’abbinata felicissima con lo stilista Alessandro Michele.

Così non meravigliano le parole del presidente Pinault: “In questo semestre abbiamo continuato a investire nella desiderabilità e nell'esclusività delle nostre Maison. Nonostante l’avvio di progetti e iniziative importanti per il futuro, abbiamo mantenuto un elevato livello di redditività – spiega -. Abbiamo anche fatto passi decisivi nell’ampliamento dei nostri confini nel mondo del lusso, tra cui l'acquisizione di Creed, iconico marchio di alta profumeria, per accelerare il lancio di Kering Beauté. Questi recenti sviluppi, insieme ai cambiamenti organizzativi che abbiamo annunciato la scorsa settimana per rafforzare la gestione e lo sviluppo delle nostre Maison, rafforzano ulteriormente la mia fiducia nel futuro di Kering.”

E veniamo a guardare i numeri di Kering. Nel primo semestre gennaio-giugno 2023 le vendite sono state pari a 10,135 miliardi di euro (+2% a tassi comparabili e +2% a tassi correnti), il risultato operativo corrente pari a 2,739 miliardi di euro, - 3% a tassi comparabili, per un’incidenza sulle vendite pari al 27%. Il numero complessivo dei negozi diretti è di 1.694. Nel secondo trimestre aprile-giugno 2023 le vendite sono aumentate del + 3% a tassi comparabili e del + 2% a tassi correnti, raggiungendo 5,058 miliardi di euro.

Per Gucci il primo semestre ha registrato vendite pari a 5,128 miliardi di euro (-1% a tassi correnti; +1% a tassi comparabili, con vendite retail: + 1% e vendite wholesale a - 3%. Il risultato operativo corrente pari a 1,810 miliardi di euro (per un’incidenza sulle vendite del 35,3%). Nel Secondo trimestre per Gucci le vendite sono pari a 2,5 miliardi di euro (-3% a tassi correnti; +1 % a tassi comparabili). E i negozi diretti sono 536.

Migliori i risultati di Saint Laurent di cui Francesca Bellettini è presidente e Ceo e punta ancora tanto sul direttore creativo Anthony Vaccarello che ha fatto miracoli per abiti e (soprattutto) accessori.

Nel primo semestre le vendite di Saint Laurent sono pari a 1,576 miliardi di euro (+ 6 % a tassi correnti; + 7 % a tassi comparabili), le vendite retail registrano + 11 %, quelle wholesale invece segnano - 10 %. Il Risultato operativo corrente pari a 481 milioni di euro, in crescita del + 10 % (30,5% di incidenza sulle vendite). Nel Secondo trimestre: Vendite pari a 770 milioni di euro (+ 4 % a tassi correnti; + 7 % a tassi comparabili). Il numero di negozi diretti è salito a 288.

Per Bottega Veneta il primo semestre ha toccato vendite pari a 833 milioni di euro (+ 0 % a tassi correnti; + 2 % a tassi comparabili, con vendite retail a+ 6 %, e vendite wholesale a - 13 %. Il Risultato operativo corrente pari a 169 milioni di euro, in crescita del +1 % . Nel Secondo trimestre: Vendite pari a 438 milioni euro (+ 0 % a tassi correnti; + 3% a tassi comparabili). Numero negozi diretti per Bottega Veneta: 279 .

Le vendite degli altri marchi nel primo semestre hanno raggiunto 1,856 miliardi di euro.

Balenciaga è in recupero, grazie soprattutto alla regione Asia-Pacific. L’abbigliamento di Alexander McQueen ha ottenuto buoni risultati, mentre Brioni continua a registrare progressi, grazie a un buon mix tra offerta formale, leisure e su misura. Le Maison di gioielleria del Gruppo – Boucheron, Pomellato e Qeelin – hanno mantenuto la loro decisa traiettoria, registrando crescite a due cifre.

Kering Eyewear ha raggiunto nei primi sei mesi ricavi pari a 869 milioni di euro, in aumento del +51% a tassi correnti +16% a tassi comparabili. Nel primo semestre, il risultato operativo corrente ha raggiunto i 186 milioni di euro.

Per le linee guida della nuova organizzazione del Gruppo Kering bisogna ricordare che Francesca Bellettini è Deputy Ceo, responsabile dello sviluppo dei marchi (Brand Development). Jean-Marc Duplaix, é Deputy Ceo, responsabile per finanza e operationsI due Deputy CEOs lavoreranno con il Presidente e Ceo sullo sviluppo, implementazione e supervisione della strategia. Infine Jean-François Palus è nominato alla guida di Gucci per assicurarne la transizione.