Kering compra anche Valentino Ai francesi il 30% per 1,7 miliardi

di Eva Desiderio

Il mondo del lusso e della moda è in subbuglio per l’ultima notizia-bomba che riguarda la maison Valentino, nel portafoglio del fondo di investimento sovrano del Qatar Mayhoola, e il Gruppo Kering guidato dal presidente e ceo Francois-Henri Pinault. Ieri, mentre venivano annunciati i risultati certo non entusiasmanti del Gruppo Kering coi suoi marchi stellari (su tutti Gucci) per il primo semestre 2023, ecco arrivare la conferma che Pinault si è comprato il 30% di Valentino, prima tappa di un percorso che portera l’acquisizione al 100% entro il 2028. È stato infatti stipulato un accordo vincolante per l’acquisizione da parte di Kering di una partecipazione del 30% in Valentino, per un corrispettivo in contanti di 1,7 miliardi di dollari.

La notizia doveva rimanere riservata ancora per un po’, ma evidentemente Pinault ha deciso di "spararla" forse per compensare i risultati dei primo semestre di quest’anno non all’altezza delle sue ambizioni, preceduti la settimana scorsa dalla rivoluzione ai vertici di Kering che ha portato alla nomina di Francesca Bellettini come Deputy ceo di tutti i brand di Pinault e all’uscita come presidente di Gucci di Marco Bizzarri.

L’accordo prevede anche un’opzione a favore di Kering di acquisire il 100% del capitale sociale di Valentino non oltre il 2028. Insomma il cerchio si chiuderà tra 5 anni. La transazione fa parte di una più ampia partnership strategica tra Kering e Mayhoola, che potrebbe portare Mayhoola a diventare azionista di Kering. Un rafforzamento grande del Gruppo Kering che si vede ogni volta sorpassare abbondantemente dai risultati di LVMH di Bernard Arnault e per questo lancia la sfida dell’acquisto di Valentino per avere una sponda prestigiosissima in una maison internazionale storica che è celebrata molto per la sua alta moda.

Fondata intorno a Piazza di Spagna nel 1960 da Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, la maison Valentino è una delle case di lusso italiane più riconosciute a livello internazionale. Maison de Couture con una forte tradizione, un posizionamento nella fascia più alta del settore del lusso, profonde radici nell’Haute Couture e un portafoglio di creazioni uniche e iconiche, Valentino ha sviluppato un’offerta attraente nelle categorie dell’abbigliamento, pelletteria e accessori, molto ben accolta da una clientela fedele e celebrities di tutto il mondo. Dunque un boccone ghiotto per Kering, desideroso di rafforzarsi nei confronti degli agguerriti concorrenti del Gruppo LVMH. Oggi Valentino conta 211 negozi gestiti direttamente in più di 25 paesi, ha registrato ricavi per 1,4 miliardi di euro e un Ebitda ricorrente di 350 milioni nel 2022.

La partnership strategica continuerà a sostenere la strategia di elevazione del marchio condotta dall’ad di Valentino Jacopo Venturini, sotto la proprietà di Mayhoola, che l’ha trasformata in una delle case di lusso più stimate al mondo. Kering diventerà un azionista significativo nel capitale di Valentino, con presenza anche nel consiglio di amministrazione del marchio.

Mayhoola per ora rimarrà l’azionista di maggioranza con il 70% del capitale, e proseguirà a portare avanti con successo l’implementazione della strategia di elevazione del marchio. Nell’ambito di una più ampia partnership, Kering e Mayhoola esploreranno altre potenziali opportunità di collaborazione in linea con le rispettive strategie di sviluppo.