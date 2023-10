Kanye West e Adidas: tra razzismo, antisemitismo e perdite nel fatturato

Roma, 29 ottobre 2023 – A un anno dalla fine della collaborazione tra Adidas e il rapper americano Kanye West, dalla cui unione era nata la linea di moda Yeezy, avviata nel febbraio 2015, sono emersi altri dettagli sulla cattiva condotta del rapper. Lo stop della collaborazione era arrivato da Adidas nell’ottobre 2022, in seguito alle pubblicazioni antisemite e filonaziste di West. Ora il quotidiano americano New York Times è tornato a indagare sul rapporto tra il colosso dello sportswear tedesco e il rapper. Una partnership che, stando ai racconti degli ex dipendenti, si è dimostrata difficile fin dal giorno zero, a causa delle convinzioni tossiche, imposizioni e capricci dell’artista. La fine della collaborazione ha certamente causato una perdita economica e finanziaria da entrambe le parti. La situazione finanziaria di Adidas

Quest’anno l’azienda è riuscita ad attutire gli effetti negativi generati dall’uscita di scena di Kanye West: il colosso tedesco ha ridotto la perdita prevista a 450 milioni di euro, rispetto ai 700 milioni di euro stimati in precedenza. Meglio di qualsiasi previsione, insomma. Nel secondo trimestre i ricavi di Adidas sono diminuiti del 5%, toccando i 5 miliardi di euro. Il margine lordo è aumentato di 0,6 punti percentuali al 50,9% (2022: 50,3%). L’utile netto da attività continue è stato pari a 96 milioni di euro (2022: 360 milioni), mentre l'utile per azione base è sceso a 0,48 euro (2022: 1,88 euro).

Yeezy rimasta in magazzino: ordini per 508 milioni

A riequilibrare le finanze dell’azienda, ha certamente influito la scelta dell’azienda tedesca di vendere centinaia e centinaia di Yeezy rimaste a ristagnare nei magazzini. Dopo la rottura con il rapper, infatti, Adidas doveva capire come sbarazzarsi di tutte quelle paia di scarpe rimaste invendute. Inizialmente aveva pensato di continuare a produrle, ma senza il nome Yeezy. Si è parlato poi di distruzione dell'invenduto, una decisione però non in linea con le promesse di sostenibilità di Adidas. La decisione finale era arrivata qualche mese fa dall’amministratore delegato Bjorn Gulden: "Bruciarle non è la soluzione – aveva affermato pubblicamente – stiamo cercando di vendere parte di questi beni e poi donare il ricavato alle organizzazioni che sono state danneggiate dalle dichiarazioni di Kanye”. Lo scorso 31 maggio Adidas ha inaugurato la prima delle vendite di prodotti Yeezy rimasti fermi: il Financial Times riporta che al 2 giugno la società tedesca aveva ricevuto ordini per un totale di oltre 508 milioni per circa 4 milioni di paia di scarpe da ginnastica. Un successo senza precedenti.

Il patrimonio di Kanye West

Prima che le aziende si dileguassero a seguito delle tristi uscite antisemite e razziste dello stesso signor West, il patrimonio del rapper ammontava a $2 miliardi. A partire da ottobre scorso, però, ha subito una perdita di oltre $400 milioni. Ciò che rimane a West non è però poco; i diritti d’autore sulla sua musica gli permettono entrate di oltre $5 milioni all’anno, e gli investimenti in Skims, l’azienda d’abbigliamento dell'ex moglie Kim Kardashian, ammontano a $128 milioni. Secondo quanto riportato da Forbes, West ha inoltre $100 milioni in cash e liquidi, e un portfolio immobiliare che, a detta del suo team, corrisponde a $81 milioni in proprietà di lusso, tra California, Wyoming e Belgio, $21 milioni in terreni, e due ranch del valore di $14 milioni. Nuovi dettagli: violenza, razzismo e pornografia I dipendenti di Adidas hanno raccontato al New York Times che la collaborazione ha mostrato le sue problematicità fin dal giorno zero, quando il team Adidas si era incontrato con Kanye West per proporgli idee per la prima scarpa che avrebbero creato insieme. Era il 2013 e il rapper e il marchio di abbigliamento sportivo avevano appena deciso di diventare partner. I dipendenti dell'Adidas, entusiasti di iniziare, avevano disposto scarpe da ginnastica e campioni di tessuto su un lungo tavolo. Ma nulla di ciò che hanno mostrato quel giorno presso la sede tedesca dell'azienda ha catturato la visione condivisa dal signor West. Secondo due partecipanti, per trasmettere quanto offensivi considerasse i disegni, ha afferrato lo schizzo di una scarpa, ha preso un pennarello e ha disegnato una svastica. Materiale pornografico

Questo solo il primo di una serie di episodi raccapriccianti, come quello in cui il signor West ha costretto i dirigenti dell'Adidas a guardare materiale pornografico durante un incontro nel suo appartamento di Manhattan, apparentemente per stimolare la creatività. O ancora: nel febbraio 2015, mentre si preparavano a sfilare la prima collezione Yeezy alla settimana della moda di New York, i membri dello staff si lamentarono di essere stati turbati con commenti rabbiosi e sessualmente volgari. Le lodi del nazismo

In seguito, consigliò a un manager ebreo dell'Adidas di baciare ogni giorno una foto di Hitler, e disse a un membro del consiglio esecutivo dell'azienda di aver pagato un risarcimento a sette cifre a uno dei suoi dipendenti senior che lo accusava di elogiare ripetutamente l'architetto. dell'Olocausto. La fine di ottobre era emerso un altro dettaglio che aveva suscitato altre polemiche: il musicista aveva intenzione di pubblicare un album intitolato Hitler. Secondo quattro membri del suo entourage artistico, il rapper aveva parlato in più occasioni del dittatore dicendosi ammirato dalla propaganda nazista.

Lo slogan dei suprematisti bianchi

Alla sfilata di moda Yeezy a Parigi in ottobre, ha posato con la signora Owens, la commentatrice, indossando magliette con la scritta "White Lives Matter" - uno slogan associato ai suprematisti bianchi. Dopo che lei ha pubblicato una foto online, alimentando l'indignazione, lui ha rimproverato i critici che lo accusavano di essere insensibile al punto di vista razziale, per poi impegnarsi in interviste ostili e post sui social media. Ha definito Black Lives Matter una truffa.