Jonella Ligresti fa causa a Nagel e Mediobanca

Certe storie di finanza italiana sembrano non finire mai. A dodici anni dalla tormentata fusione tra Fonsai e Unipol, il nome Ligresti torna a bussare alle porte di Piazzetta Cuccia. Stavolta non con una trattativa, ma con una causa civile. Jonella Ligresti, figlia dell’ingegner Salvatore, ha citato in giudizio Alberto Nagel e Mediobanca, chiedendo un risarcimento di oltre 20 milioni di euro. È la prima volta che un membro della famiglia Ligresti si rivolge ai giudici per ottenere un ristoro legato al caso che segnò la fine dell’impero assicurativo costruito dal padre.

Al centro del contenzioso c’è il “papello” del 17 maggio 2012, documento manoscritto che riportava le condizioni per l’uscita dei Ligresti da Fonsai nell’ambito della fusione con Unipol. In cima, un titolo tanto sintetico quanto esplosivo: “Accordi tra Famiglia e Nagel Pagliaro Cimbri Ghizzoni”. Secondo quanto ricostruito, l’intesa prevedeva un “paracadute” da 45 milioni netti, più 700mila euro l’anno per cinque anni per ciascuno dei tre figli di Salvatore – Jonella, Giulia e Paolo – oltre a buonuscite, consulenze e l’uso gratuito di uffici a Milano e del Tanka Village in Sardegna. Un addio da 60 milioni che non si concretizzò mai.

Il documento, custodito nella cassaforte dall’avvocata Cristina Rossello, allora segretaria del patto di sindacato di Mediobanca, finì al centro di un’indagine della Procura di Milano. Gli inquirenti accertarono l’autenticità delle firme – tra cui quella di Nagel – ma non ravvisarono profili penali. Il “papello”, però, divenne simbolo di una stagione di finanza opaca e di intrecci tra potere bancario e assicurativo.

Oggi, con Nagel fuori scena dopo vent’anni al vertice di Piazzetta Cuccia, Jonella riapre il dossier chiedendo non solo il ristoro economico, ma anche il riconoscimento di un danno morale legato alla vicenda. Un’iniziativa che rievoca vecchi fantasmi, proprio mentre Mediobanca si prepara a cambiare volto e vertici dopo la scalata di Mps.

