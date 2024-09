Jet HR: round da 12 milioni per rivoluzionare la gestione del personale

La startup milanese Jet HR ha chiuso un round di finanziamento da 12 milioni di euro, portando la raccolta complessiva a 16,7 milioni in soli 12 mesi dal suo ingresso sul mercato. Questo risultato conferma il potenziale innovativo della piattaforma nel settore della gestione del personale e del payroll.

Lead investor e nuovi investimenti

Il round è stato guidato dal fondo di venture capital internazionale Picus Capital, noto per i suoi investimenti in aziende "unicorno" nel settore delle risorse umane. Robin Godenrath, Founding Partner & Managing Director di Picus Capital, ha espresso entusiasmo per il potenziale di Jet HR nel trasformare il mercato italiano delle buste paga, valutato oltre 4 miliardi di euro.Tra i nuovi investitori spiccano nomi di rilievo come Diego Piacentini, ex Commissario per l'Agenda Digitale in Italia, e David Clarke, ex CTO di Workday.

La soluzione innovativa di Jet HR

Jet HR offre una piattaforma tecnologica che automatizza il payroll e semplifica la gestione amministrativa del personale. In soli 12 mesi, l'azienda ha conquistato oltre 300 clienti, tra cui PMI, startup e multinazionali quotate come HelloFresh e Octopus Energy.

La piattaforma di Jet HR offre alle aziende estrema c hiarezza sui costi del personale, semplificazione dei processi di assunzione, eliminazione del cartaceo per note spese e contratti ed un risparmio grazie all'applicazione automatica di detrazioni fiscali.

Prospettive future e nuove funzionalità

Il capitale raccolto in questo nuovo round sarà utilizzato dall’azienda per espandere il proprio organico (attualmente composto da 70 dipendenti), sviluppare ulteriormente la piattaforma e implementare nuove funzionalità, tra cui la gestione dei lavoratori autonomi con partita IVA.

Marco Ogliengo, CEO di Jet HR, ha commentato: "È chiaro che siamo sulla strada giusta: alle centinaia di clienti soddisfatti e agli importantissimi investitori italiani, ora si aggiunge la fiducia di un fondo internazionale come Picus Capital".

L'impatto sul mercato italiano

Jet HR si propone di liberare le imprese italiane dalla burocrazia inutile, contribuendo così al rafforzamento dell'economia nazionale. La piattaforma si posiziona nel 10% dei SaaS (Software as a Service) a più rapida crescita al mondo, secondo il ChartMogul SaaS Growth Report.

Francesco Scalambrino, co-founder e Product Lead di Jet HR, ha sottolineato l'entusiasmo dei clienti che descrivono l'adozione della soluzione come una svolta per la propria attività.

Con questo round di finanziamento, Jet HR si conferma come una delle startup più promettenti nel panorama italiano dell'HR tech, pronta a rivoluzionare il settore della gestione del personale e a semplificare la vita delle aziende italiane.