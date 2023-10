Jeckerson punta all’estero, nel 2024 il rilancio del marchio di jeans divenuto icona

Bologna, 31 ottobre 2023 – Tutto ha inizio da una toppa. Già, perché il celebre marchio dei pantaloni Jeckerson, fondato a Bologna da Carlo e Alessandro Chionna nel 1995, è ideato, appositamente per i giocatori di golf, con un particolare inedito: una toppa di pelle posizionata sulla coscia, per consentire ai giocatori di asciugarsi le mani umide prima dello swing, senza perdere la concentrazione. Spinti dalla passione e dall’entusiasmo, i due fratelli Chionna – anch’essi golfisti - confezionano in casa i primi modelli e iniziano a venderli personalmente sul green: il successo tra i circoli di golf è immediato e, con l’aumento degli ordini, arriva anche il primo produttore (e co-fondatore), Franco Stocchi. Sarà poi Gian Ettore Cantarelli, primo amministratore delegato della società, a lanciarli come simbolo di lifestyle, aggiungendo un tocco fashion, fatto di colori nuovi e cotoni stretch.

Ascesa e consacrazione del marchio

Proprio grazie all’uso di colori vivaci – una novità a quel tempo – e alla sperimentazione dei tessuti stretch, i pantaloni Jeckerson diventeranno ben presto un capo iconico, in grado di vendere più di un milione di pezzi all’anno. Già negli anni ’90-2000, con un approccio avanguardista e sotto la guida del direttore creativo Mauro Ravizza Krieger, Jeckerson si apre ai primi progetti di collezione a 360°, con l’obiettivo di creare dei total look e di generare un vero e proprio universo valoriale e stilistico: un mondo, insomma, all’interno del quale il consumatore potesse riconoscersi. Nascono allora le prime contaminazioni culturali, esperienze immersive e collaborazioni con fotografi, architetti, musicisti e personaggi influenti che indossano i Jeckerson: una pratica oggi di grande attualità, sdoganata dai social network, ma fuori dall’ordinario per l’epoca. Questo approccio trasversale conduce a partnership importanti, come quelle con lo stilista Stephan Janson, con i musicisti del noto locale jazz Blue Note e con il team Ducati per la MotoGP.

L'acquisizione di Mittel e i programmi di rilancio

Nel 2021 si apre un nuovo capitolo, con l’acquisizione da parte di Mittel Spa, holding di investimenti industriali quotata alla Borsa di Milano, attraverso un’operazione che, di fatto, ha un forte legame con il brand delle origini: la società neo-proprietaria, infatti, vede come azionista di riferimento Franco Stocchi, parte attiva del successo commerciale del marchio dagli esordi e fino ai primi anni 2000. Oggi Mittel ha strutturato il rilancio di Jeckerson con l’obiettivo di ridefinire i canoni del brand di pantaloni, senza tuttavia snaturarne l’anima e rinnegare lo spirito degli albori. Tra le priorità ci sono sicuramente l’internazionalizzazione e la crescita del segmento dedicato alla donna: per quel che riguarda i mercati esteri, il marchio ha fissato per il 2024 l’affermazione più decisa nei Paesi europei, a partire da Francia e Spagna, per arrivare a esportare il 20-25% del proprio prodotto. Quanto al focus sulle linee femminili, l’idea è puntare su silhouette ‘loose’, più ampie e morbide. A guidare il progetto di rilancio, che prevede anche l’attivazione dell’e-commerce e una presenza costante sui social, è sempre lo 'storico' direttore creativo Mauro Ravizza Krieger.