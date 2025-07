Iveco diventa indiana. Comprata da Tata per 3,8 miliardi, ma il settore difesa passa a Leonardo

Roma, 30 luglio 2025 – Iveco non sarà più controllato da Exor (holding della famiglia Agnelli-Elkann) che ne detiene circa il 27%. Il gruppo Iveco, esclusa la divisione Difesa Idv che sarà ceduta a Leonardo, sarà infatti rilevato dal gruppo indiano Tata Motors sulla base di una valutazione di circa 3,8 miliardi di euro.

Iveco a Tata, camion e furgoni diventano indiani

Iveco Group e l'indiana Tata Motors hanno infatti raggiunto un accordo per la creazione di “un gruppo di veicoli commerciali con la portata, il portafoglio prodotti e la capacità industriale necessari per diventare leader mondiali in questo settore dinamico”.

Il settore dei veicoli commerciali di Iveco passerà all'indiana Tata Motors mentre quello della difesa sarà venduto all'italiana Leonardo

L'offerta pubblica di acquisto volontaria prevista sarà effettuata da Tml Cv Holdings Pte, o una nuova società a responsabilità limitata che sarà costituita secondo il diritto olandese, che sarà interamente controllata, direttamente o indirettamente, da Tata Motors.

Il completamento dell'offerta è subordinato, tra l'altro, alla separazione dell'attività difesa di Iveco e, pertanto, l'offerta pubblica riguarda tutte le azioni ordinarie emesse da Iveco Group dopo la separazione di tale attività, al prezzo di 14,1 euro (cum dividendo, esclusi eventuali dividendi distribuiti in relazione alla vendita dell'attività di difesa) per azione in contanti. L'offerta rappresenta un corrispettivo totale di circa 3,8 miliardi di euro, esclusi Iveco Defence e i proventi netti derivanti dalla separazione del business.

La difesa a Leonardo

Iveco Defance passerà infatti a Leonardo per un valore di 1,7 miliardi. Iveco ha infatti annunciato la firma dell'accordo definitivo per la vendita del Business Defence (cioè i marchi Idv e Astra) a Leonardo, azienda leader in Europa nel settore della difesa e della sicurezza, per un enterprise value di 1,7 miliardi.

L'operazione, sottolinea Iveco, "darà vita a un campione nazionale nel settore della difesa terrestre a livello europeo, con le dimensioni e le competenze necessarie per competere anche a livello globale". Il 7 febbraio Iveco Group ha annunciato che avrebbe separato il Business Defence da quello dei veicoli commerciali per assicurare a entrambi maggiore focalizzazione e flessibilità strategica. L'operazione annunciata oggi permetterà ai dipendenti di Idv e Astra di entrare in un'azienda significativamente più grande, che sarà meglio posizionata per investire e competere in un segmento di importanza strategica fondamentale. Combinando le soluzioni di mobilità e le piattaforme protette di Idv e Astra con i sistemi avanzati di Leonardo, la partnership offrirà una gamma completa di soluzioni per la difesa terrestre per l'Italia, l'Europa e a livello globale. Si prevede che l'operazione sia completata entro il 31 marzo 2026, soggetta alle consuete approvazioni regolamentari e al completamento del carve-out. A valle dell'efficacia della vendita, Iveco Group intende distribuire mediante dividendo straordinario ai propri soci i proventi netti dell'operazione, soggetti ad aggiustamenti di chiusura”.

I conti di Leonardo

Un annuncio che arriva nel giorno in cui Leonardo ha presentato i conti (ottimi) del primo semestre. Nel primo semestre infatti i nuovi ordini di Leonardo si attestano a 11,2 mld di euro, in incremento rispetto al primo semestre del 2024 (+8,9%, +9,7% isoperimetro), trainati dall'Elettronica per la Difesa e Sicurezza, in particolare dalla componente europea, e dall'ottima performance dell'Aeronautica (+53,4% rispetto al periodo comparativo). Nel primo semestre 2025 Leonardo ha riportato ricavi pari a 8,9 miliardi (+11,7%) in tutti i settori di business. Di particolare rilievo l'apporto dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza, degli Elicotteri e dell'Aeronautica. L'EBITA, pari a 581 milioni è in aumento in quasi tutti i settori (+10,9%) e riflette la crescita dei volumi e la solida performance dei business del Gruppo.

I conti di Iveco

Iveco Group ha chiuso il secondo trimestre con ricavi consolidati pari a 3,78 miliardi di euro rispetto a 3,9 miliardi di euro nel secondo trimestre 2024. I ricavi netti delle Attività Industriali sono stati pari a 3,7 miliardi rispetto a 3,8 miliardi, con maggiori volumi e mix migliore in Bus e Defence che compensano parzialmente minori volumi in Truck e Powertrain e un impatto negativo dei tassi di cambio.

L'ebit adjusted è stato pari a 215 milioni di euro rispetto a 295 milioni di euro nel secondo trimestre 2024, con un margine del 5,7% (7,5% nel secondo trimestre 2024). L'utile netto adjusted è stato pari a 106 milioni di euro (182 milioni di euro nel secondo trimestre 2024) con risultato diluito per azione adjusted pari a 0,39 euro (0,63 euro nel secondo trimestre 2024).

Iveco Group ha rivisto le prospettive finanziarie per il 2025 con ricavi in calo tra il 3 e il 5% rispetto al 2024 (erano previsti stabili) e un ebit adjusted tra 750 e 850 milioni (era tra 850 e 900 milioni).

Sindacato: “Bene Leonardo, preoccupati per Tata”

“La cessione della divisione difesa da parte di Iveco a Leonardo è la migliore soluzione possibile, poiché garantisce che una grande realtà industriale di un settore strategico resti in mani italiane. Esprimiamo maggiore preoccupazione invece per il resto del gruppo, che sarà oggetto di acquisizione da parte della indiana Tata Motors e che quindi richiede la massima attenzione da parte sia sindacale sia istituzionale”. Lo affermano Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore automotive. “La cessione della divisione difesa coinvolge tre stabilimenti a Bolzano, Piacenza e Vittorio Veneto, e oltre 1.600 dipendenti, di cui 1.100 di Iveco Defence e 500 di Astra. Siamo assai fiduciosi che il passaggio in Leonardo non rappresenti un problema per i lavoratori, ma anzi possa costituire in prospettiva una opportunità. Sul futuro del resto del gruppo Iveco, che conta circa 13.000 dipendenti in Italia, incombe purtroppo maggiore incertezza. Una volta difatti che la complessa operazione di Opa azionaria sarà completata, dovremo difatti comprendere le effettive intenzioni di Tata Motors, che peraltro sta a sua volta separando le proprie attività dei veicoli commerciali da quelle delle vetture private. Ogni acquisizione comporta di per sé rischi ed è inevitabile il rammarico di perdere l'indipendenza di una storica impresa italiana. Tuttavia rileviamo con sollievo che Tata Motors non ha alcun stabilimento di veicoli commerciali in Europa e questo riduce i rischi di sovrapposizioni produttive. In ogni caso la situazione richiederà la massima attenzione da parte non solo del sindacato ma anche del governo, tanto più che sul futuro dell'industria europea dei veicoli commerciali si getta l'ombra sinistra delle multe e della così detta transizione all'elettrico, che allo stato attuale della tecnologia risulta particolarmente ostica per i camion”.